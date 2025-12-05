Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет снег
03:50 05.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет снег
Снег в Москве может пойти 10-12 декабря, но он будет слабым, поэтому о снежном покрове речь не идет, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра...
общество
москва
погода
москва
общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет снег

Синоптик Шувалов: снег в Москве может пойти 10-12 декабря, но он будет слабым

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Снег в Москве может пойти 10-12 декабря, но он будет слабым, поэтому о снежном покрове речь не идет, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"По тому развитию синоптических процессов, которые мы видим на прогностических материалах, есть вероятность того, что снежок (пройдет - ред.) на рубеже 10-12-го числа (декабря - ред.). Это будет очень слабый снег, не снегопад, от силы сантиметр снега. Обязательно немножко выпадет. Но это не будет (формировать - ред.) зимний снежный покров", - рассказал Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что прогнозировать формирование снежного покрова к концу месяца пока рано.
Общество Москва Погода
 
 
