Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет снег

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Снег в Москве может пойти 10-12 декабря, но он будет слабым, поэтому о снежном покрове речь не идет, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"По тому развитию синоптических процессов, которые мы видим на прогностических материалах, есть вероятность того, что снежок (пройдет - ред.) на рубеже 10-12-го числа (декабря - ред.). Это будет очень слабый снег, не снегопад, от силы сантиметр снега. Обязательно немножко выпадет. Но это не будет (формировать - ред.) зимний снежный покров", - рассказал Шувалов.