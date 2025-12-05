https://ria.ru/20251205/smolensk-2060050054.html
Более 83 млн рублей поступило в Смоленскую область по "Единой регсубсидии"
Более 83 млн рублей поступило в Смоленскую область по "Единой регсубсидии" - РИА Новости, 05.12.2025
Более 83 млн рублей поступило в Смоленскую область по "Единой регсубсидии"
Более 83 миллионов рублей поступило в Смоленскую область в рамках программы "Единая региональная субсидия" в 2023–2025 годах, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:06:00+03:00
2025-12-05T13:06:00+03:00
2025-12-05T13:06:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
фонд развития промышленности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
https://ria.ru/20251202/rossiya-2059369585.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, смоленская область, фонд развития промышленности
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Фонд развития промышленности
Более 83 млн рублей поступило в Смоленскую область по "Единой регсубсидии"
Свыше 83 млн руб поступило в Смоленскую область по проекту "Единая регсубсидия"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 83 миллионов рублей поступило в Смоленскую область в рамках программы "Единая региональная субсидия" в 2023–2025 годах, сообщил губернатор Василий Анохин.
Развитие промышленного комплекса Смоленской области обсудили на рабочей встрече министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и глава региона. Встреча прошла в Москве. Речь шла об усилении ключевых отраслей экономики региона и поддержке промышленности.
"Антон Андреевич подчеркнул, что общий объем средств, направленных на развитие промышленных предприятий нашего региона в рамках госпрограмм, за последние четыре года превысил 1 миллиард рублей. Значительные средства привлекаются и через другие инструменты. В рамках программы "Единая региональная субсидия" в 2023–2025 годах в область поступило более 83 миллионов рублей. Существенный вклад в модернизацию производств вносит Фонд развития промышленности. За время своей работы он профинансировал 21 проект на общую сумму почти 7 миллиардов рублей", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
В рамках встречи министерство промышленности и торговли России заключило инвестиционный контракт с Ярцевским металлургическим заводом, где планируют создать современный литейно-прокатный комплекс по выпуску холоднокатаного стального проката.
"Признателен Антону Андреевичу за конструктивный подход и всестороннюю поддержку, которую федеральное министерство оказывает промышленности Смоленской области", - резюмировал глава региона.