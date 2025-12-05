Более 83 млн рублей поступило в Смоленскую область по "Единой регсубсидии"

"Антон Андреевич подчеркнул, что общий объем средств, направленных на развитие промышленных предприятий нашего региона в рамках госпрограмм, за последние четыре года превысил 1 миллиард рублей. Значительные средства привлекаются и через другие инструменты. В рамках программы "Единая региональная субсидия" в 2023–2025 годах в область поступило более 83 миллионов рублей. Существенный вклад в модернизацию производств вносит Фонд развития промышленности. За время своей работы он профинансировал 21 проект на общую сумму почти 7 миллиардов рублей", - написал Анохин в своем телеграм-канале.