Губернатор Ростовской области ответил на вопросы жителей региона
Ростовская область
Ростовская область
 
12:45 05.12.2025
Губернатор Ростовской области ответил на вопросы жителей региона
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе прямого эфира ответил на вопросы жителей региона, больше всего их волновали темы ЖКХ, транспорта и...
ростовская область
юрий слюсарь
ростов
сальск
ростовская область
ростов
сальск
ростовская область
юрий слюсарь , ростов, сальск, ростовская область
Ростовская область , Юрий Слюсарь , Ростов, Сальск, Ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе прямого эфира ответил на вопросы жителей региона, больше всего их волновали темы ЖКХ, транспорта и благоустройства, сообщает правительство области.
Разговор губернатора с жителями региона проходил в течение двух часов, он ответил на 57 вопросов. Всего на платформы для сбора вопросов поступило 3847 обращений. Колл-центр принял по многоканальному телефону 335 звонков.
"Я очень надеюсь, что смог ответить на те вопросы, которые действительно волнуют жителей области. Затронули самый широкий спектр тем, но в приоритете были те, что волнуют в наибольшей степени: ЖКХ, транспорт, благоустройство", - сказал Слюсарь.
В ходе общения жители разных населенных пунктов жаловались на работу общественного транспорта и состояние остановочных комплексов, спрашивали о строительстве ливневок в Ростове, ремонте моста между Ростовом и Батайском, состоянии дорог, восстановлении автовокзала в Сальске.
Губернатор также ответил на вопросы о строительстве школ и поликлиник в новых ЖК, капремонте райбольниц и школ, обновлении инженерных сетей и котельных в городах и районах. Подробные разъяснения Слюсарь дал по темам благоустройства и озеленения парков и скверов, обновления детских площадок. Он также высказался по темам кадрового дефицита в медицине, обновления и создания новых спортобъектов.
Глава региона отдельно подчеркнул, что все вопросы, поступившие на прямую линию, будут зафиксированы, предметно рассмотрены и не останутся без ответа.
Первый в России центр белорусской техники открылся в Ростовской области
27 ноября, 21:01
 
Ростовская область Юрий Слюсарь Ростов Сальск Ростовская область
 
 
