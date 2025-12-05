https://ria.ru/20251205/slyusar-2060041304.html
Губернатор Ростовской области ответил на вопросы жителей региона
Губернатор Ростовской области ответил на вопросы жителей региона - РИА Новости, 05.12.2025
Губернатор Ростовской области ответил на вопросы жителей региона
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе прямого эфира ответил на вопросы жителей региона, больше всего их волновали темы ЖКХ, транспорта и... РИА Новости, 05.12.2025
Слюсарь ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе прямого эфира ответил на вопросы жителей региона, больше всего их волновали темы ЖКХ, транспорта и благоустройства, сообщает правительство области.
Разговор губернатора с жителями региона проходил в течение двух часов, он ответил на 57 вопросов. Всего на платформы для сбора вопросов поступило 3847 обращений. Колл-центр принял по многоканальному телефону 335 звонков.
"Я очень надеюсь, что смог ответить на те вопросы, которые действительно волнуют жителей области. Затронули самый широкий спектр тем, но в приоритете были те, что волнуют в наибольшей степени: ЖКХ, транспорт, благоустройство", - сказал Слюсарь.
В ходе общения жители разных населенных пунктов жаловались на работу общественного транспорта и состояние остановочных комплексов, спрашивали о строительстве ливневок в Ростове, ремонте моста между Ростовом и Батайском, состоянии дорог, восстановлении автовокзала в Сальске.
Губернатор также ответил на вопросы о строительстве школ и поликлиник в новых ЖК, капремонте райбольниц и школ, обновлении инженерных сетей и котельных в городах и районах. Подробные разъяснения Слюсарь дал по темам благоустройства и озеленения парков и скверов, обновления детских площадок. Он также высказался по темам кадрового дефицита в медицине, обновления и создания новых спортобъектов.
Глава региона отдельно подчеркнул, что все вопросы, поступившие на прямую линию, будут зафиксированы, предметно рассмотрены и не останутся без ответа.