В Крыму мужчина, мешавший проезду скорой, избил водителя за замечание

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Водителя, который мешал проезду "скорой" на территорию больницы в Симферополе и после замечания избил водителя медицинского автомобиля, разыскивают в Крыму, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
В Telegram-каналах появилось видео, на котором водитель внедорожника, создавший препятствие для заезда на территорию одного из лечебных учреждений Симферополя, неадекватно отреагировал на замечание. Он вышел из машины и начал наносить удары водителю неотложки. Инцидент произошел в Симферополе у въезда в Симферопольскую центральную районную клиническую (Луговскую) больницу.
«
"По поручению руководителя ГСУСК России по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка сведений, выявленных в ходе мониторинга социальных сетей, о хулиганских действиях в отношении водителя скорой помощи", - сообщили в СУСК.
Глава ведомства поручил установить личность водителя внедорожника и дать его действиям принципиальную правовую оценку.
В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи
17 марта, 12:47