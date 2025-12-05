Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мужчина, мешавший проезду скорой, избил водителя за замечание
17:23 05.12.2025 (обновлено: 17:34 05.12.2025)
В Крыму мужчина, мешавший проезду скорой, избил водителя за замечание
В Крыму мужчина, мешавший проезду скорой, избил водителя за замечание
происшествия
симферополь
республика крым
россия
симферополь
республика крым
россия
происшествия, симферополь, республика крым, россия
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, Россия
В Крыму мужчина, мешавший проезду скорой, избил водителя за замечание

В Крыму разыскивают мужчину, избившего водителя скорой у больницы в Симферополе

Водитель, который мешал проезду "скорой" на территорию больницы в Симферополе, избил водителя медицинского автомобиля
 Водитель, который мешал проезду скорой на территорию больницы в Симферополе, избил водителя медицинского автомобиля
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Водитель, который мешал проезду "скорой" на территорию больницы в Симферополе, избил водителя медицинского автомобиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Водителя, который мешал проезду "скорой" на территорию больницы в Симферополе и после замечания избил водителя медицинского автомобиля, разыскивают в Крыму, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
В Telegram-каналах появилось видео, на котором водитель внедорожника, создавший препятствие для заезда на территорию одного из лечебных учреждений Симферополя, неадекватно отреагировал на замечание. Он вышел из машины и начал наносить удары водителю неотложки. Инцидент произошел в Симферополе у въезда в Симферопольскую центральную районную клиническую (Луговскую) больницу.
«
"По поручению руководителя ГСУСК России по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка сведений, выявленных в ходе мониторинга социальных сетей, о хулиганских действиях в отношении водителя скорой помощи", - сообщили в СУСК.
Глава ведомства поручил установить личность водителя внедорожника и дать его действиям принципиальную правовую оценку.
Происшествия Симферополь Республика Крым Россия
 
 
