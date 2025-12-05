В Крыму мужчина, мешавший проезду скорой, избил водителя за замечание

В Telegram-каналах появилось видео, на котором водитель внедорожника, создавший препятствие для заезда на территорию одного из лечебных учреждений Симферополя, неадекватно отреагировал на замечание. Он вышел из машины и начал наносить удары водителю неотложки. Инцидент произошел в Симферополе у въезда в Симферопольскую центральную районную клиническую (Луговскую) больницу.