На Урале экс-чиновника заподозрили в злоупотреблении на 86 миллиона рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 5 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по культуре администрации Челябинска, она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом бюджету в размере более 86 миллионов рублей, сообщило региональное СУСК.
По данным следствия, с 18 января 2023 года до 3 июня 2024 года подозреваемая, занимая должность начальника управления культуры администрации Челябинска, злоупотребила полномочиями. Так, она дала указание директору муниципального учреждения "Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина" заключить договор с коммерческой организацией на поставку аттракционов на сумму более 86 миллионов рублей, финансирование которого осуществлялось за счет субсидии на развитие и благоустройство учреждения в размере 400 миллионов рублей. По договору, учреждению переданы 68 объектов, ранее находившихся в пользовании учреждения по договору аренды. При этом подозреваемая знала, что с 24 июня 2024 года на территории площадки "Гулливер" парка запланирован снос, в том числе аттракционов. Кроме того, подозреваемая знала, что часть имущества реализуется по завышенной стоимости, является для парка неликвидным и со значительным износом конструкций. Администрации города причинен материальный ущерб на сумму более 86 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по области.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об Элеоноре Халиковой. Она проработала на этой должности с 2019 до ноября 2025 года.
"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по культуре города Челябинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.
Следователем СК России проводятся обыски по месту жительства подозреваемой, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении директора парка, расследование по которому продолжается, отмечает СУСК.