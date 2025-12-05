Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске - РИА Новости, 05.12.2025
15:05 05.12.2025
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске - РИА Новости, 05.12.2025
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске, обвиняемых в незаконном лишении свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда. РИА Новости, 05.12.2025
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске

Кадр видео проверки деятельности реабилитационного центра, расположенного в городе Егорьевск Московской области
Кадр видео проверки деятельности реабилитационного центра, расположенного в городе Егорьевск Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске, обвиняемых в незаконном лишении свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"В Егорьевский городской суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - сказали в пресс-службе.
Как отметили в суде, по версии обвинения, организованная преступная группа была создана для незаконного лишения свободы людей, включая несовершеннолетних, под предлогом лечения от наркотической, алкогольной и иной зависимости. Группа действовала в период со 2 февраля 2022 года по 2 декабря 2025 года. Потерпевшие, за которых платили родственники, содержались в доме, где их передвижение ограничивалось, а в отношении них применялось насилие.
Гендиректор реабилитационного центра в Видном, задержанный по обвинению в незаконном лишении свободы - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Гендиректор рехаба в Видном не признал вину
11:03
 
