Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске

Как отметили в суде, по версии обвинения, организованная преступная группа была создана для незаконного лишения свободы людей, включая несовершеннолетних, под предлогом лечения от наркотической, алкогольной и иной зависимости. Группа действовала в период со 2 февраля 2022 года по 2 декабря 2025 года. Потерпевшие, за которых платили родственники, содержались в доме, где их передвижение ограничивалось, а в отношении них применялось насилие.