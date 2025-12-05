https://ria.ru/20251205/sk-2060096352.html
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске - РИА Новости, 05.12.2025
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске, обвиняемых в незаконном лишении свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:05:00+03:00
2025-12-05T15:05:00+03:00
2025-12-05T15:05:00+03:00
происшествия
егорьевск
россия
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059855340_0:0:2534:1425_1920x0_80_0_0_294178e20376b4896fa1492ad07fc7d0.jpg
https://ria.ru/20251205/rekhab-2059990264.html
егорьевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059855340_0:0:1900:1425_1920x0_80_0_0_1021de320dbb4664475dab0050b392ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, егорьевск, россия, московский областной суд
Происшествия, Егорьевск, Россия, Московский областной суд
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске
РИА Новости: СК попросил арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске, обвиняемых в незаконном лишении свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"В Егорьевский городской суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127 УК РФ
(незаконное лишение свободы)", - сказали в пресс-службе.
Как отметили в суде, по версии обвинения, организованная преступная группа была создана для незаконного лишения свободы людей, включая несовершеннолетних, под предлогом лечения от наркотической, алкогольной и иной зависимости. Группа действовала в период со 2 февраля 2022 года по 2 декабря 2025 года. Потерпевшие, за которых платили родственники, содержались в доме, где их передвижение ограничивалось, а в отношении них применялось насилие.