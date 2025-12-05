Рейтинг@Mail.ru
В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
17:03 05.12.2025 (обновлено: 18:41 05.12.2025)
В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 05.12.2025
В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
Действия украинских военных указывают на тревожную ситуацию в стране, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 05.12.2025
В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине

BZ: перестрелка между военными ВСУ указывает на тревожную ситуацию в стране

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Действия украинских военных указывают на тревожную ситуацию в стране, пишет Berliner Zeitung.
Речь идет об инциденте с перестрелкой сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащих ВСУ накануне вечером под Киевом.
"Тот факт, что как регулярные армейские подразделения, так и службы разведки действуют в качестве оплачиваемых сил безопасности для конкурирующих бизнес-интересов, указывает на тревожное развитие ситуации в Украине", — говорится в публикации.
Автор статьи заявил, что инцидент в Конча-Заспе пролил свет на переплетение бизнес-интересов государственных учреждений и военных структур на Украине. По его мнению, пока страна находится в состоянии войны, в тени, по-видимому, ведутся прибыльные сделки с недвижимостью, сопровождаемые вооруженными столкновениями.
Четвертого декабря издание "Украинская правда" сообщило, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащие ВСУ накануне вечером устроили перестрелку, так как не поделили санаторий под Киевом.
Представитель ГУР заявил украинским СМИ, что ведомство заключило договор с владельцем земельного участка, на котором находится санаторий, о размещении там сотрудников управления. По его словам, договор передали местным властям и полиции и он не подлежал дальнейшему распространению по соображениям безопасности.
По данным "Украинской правды", воинская часть ВСУ также имела договор с представителями комплекса об аренде помещений и размещении там военнослужащих. Однако, как утверждают в ГУР, он утратил силу, поэтому военные находились на базе отдыха незаконно.
По информации газеты, суд арестовал санаторий в 2020 году, а в 2022-м его вернули в государственную собственность. В том же году была инициирована процедура банкротства. По предположениям журналистов, на застройку территории учреждения претендуют предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, с которыми может быть связана фирма, заключившая договор с ГУР.
