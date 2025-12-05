МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Действия украинских военных указывают на тревожную ситуацию в стране, пишет Действия украинских военных указывают на тревожную ситуацию в стране, пишет Berliner Zeitung

Речь идет об инциденте с перестрелкой сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащих ВСУ накануне вечером под Киевом

"Тот факт, что как регулярные армейские подразделения, так и службы разведки действуют в качестве оплачиваемых сил безопасности для конкурирующих бизнес-интересов, указывает на тревожное развитие ситуации в Украине", — говорится в публикации.

Автор статьи заявил, что инцидент в Конча-Заспе пролил свет на переплетение бизнес-интересов государственных учреждений и военных структур на Украине . По его мнению, пока страна находится в состоянии войны, в тени, по-видимому, ведутся прибыльные сделки с недвижимостью, сопровождаемые вооруженными столкновениями.

Четвертого декабря издание "Украинская правда" сообщило, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащие ВСУ накануне вечером устроили перестрелку, так как не поделили санаторий под Киевом.

Представитель ГУР заявил украинским СМИ, что ведомство заключило договор с владельцем земельного участка, на котором находится санаторий, о размещении там сотрудников управления. По его словам, договор передали местным властям и полиции и он не подлежал дальнейшему распространению по соображениям безопасности.

По данным "Украинской правды", воинская часть ВСУ также имела договор с представителями комплекса об аренде помещений и размещении там военнослужащих. Однако, как утверждают в ГУР, он утратил силу, поэтому военные находились на базе отдыха незаконно.