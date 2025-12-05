Рейтинг@Mail.ru
16:49 05.12.2025
Индия приветствует RT, пока многие страны закрывают канал, заявила Симоньян
Индия приветствует RT, пока многие страны закрывают канал, заявила Симоньян
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индия приветствует телеканал RT, пока во многих "злонамеренных" странах вещание канала закрывают, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Конечно, вы знаете, что во многих странах, злонамеренных, назовем их так, наше вещание закрывают. Где-то вводят уголовную ответственность за любое сотрудничество с нами. А гостеприимная Индия, будучи страной добронамеренной, нас приветствует и (здесь - ред.) очень рады нашему открытию. Те слова, которые мы слышим от официальных лиц в Индии, очень нас вдохновляют и (мы - ред.) понимаем, что мы это не просто сделали не зря, а давно нужно это было сделать", - сказала Симоньян.
Она отметила, что к открытию канала была запущена рекламная кампания, которая проходит под лозунгом, который в переводе звучит так: "Диалог начался давно, мы просто делаем его громче".
"Мы запустили целый поезд в метро, посвященный русско-индийской дружбе. Этот поезд увидел внук (индийского актера и режиссера - ред.) Раджа Капура... Запостил в своих соцсетях и это стало вирусным", - добавила Симоньян.
Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки
15:16
 
Индия Маргарита Симоньян В мире
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
