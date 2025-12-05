Индия приветствует RT, пока многие страны закрывают канал, заявила Симоньян

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индия приветствует телеканал RT, пока во многих "злонамеренных" странах вещание канала закрывают, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что к открытию канала была запущена рекламная кампания, которая проходит под лозунгом, который в переводе звучит так: "Диалог начался давно, мы просто делаем его громче".