Симоньян поблагодарила Путина за участие в открытии телеканала RT India - РИА Новости, 05.12.2025
16:58 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/simonjan-2060157659.html
Симоньян поблагодарила Путина за участие в открытии телеканала RT India
Симоньян поблагодарила Путина за участие в открытии телеканала RT India - РИА Новости, 05.12.2025
Симоньян поблагодарила Путина за участие в открытии телеканала RT India
Главный редактор телеканала RT и международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила президента России Владимира Путина за участие в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:58:00+03:00
2025-12-05T16:58:00+03:00
россия
индия
владимир путин
маргарита симоньян
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
россия
индия
россия, индия, владимир путин, маргарита симоньян, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Симоньян поблагодарила Путина за участие в открытии телеканала RT India

Симоньян поблагодарила Путина за участие в открытии телеканала RT в Индии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила президента России Владимира Путина за участие в открытии телеканала RT India.
Путин находится в Индии с государственным визитом 4-5 декабря по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди.
"Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что он нашел время открыть и запустить официально наш канал в Индии", - сказала Симоньян в ходе запуска вещания телеканала RT India.
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Симоньян рассказала, что Индия встретила RT с восторгом
16:32
 
РоссияИндияВладимир ПутинМаргарита СимоньянНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
