Симоньян рассказала Путину, как индийские фильмы помогали в поимке шпионов - РИА Новости, 05.12.2025
16:25 05.12.2025
Симоньян рассказала Путину, как индийские фильмы помогали в поимке шпионов
Симоньян рассказала Путину, как индийские фильмы помогали в поимке шпионов

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в шутку рассказала президенту РФ Владимиру Путину, как болливудские фильмы помогали вычислять шпионов в Советском Союзе.
В ходе церемонии запуска вещания телеканала RT India Симоньян вспомнила хит "Jimmy Jimmy Jimmy Aaja" из индийского фильма "Танцор диско".
"Наше поколение и поколение моих родителей, мы же выросли в ощущении, что Индия - это где-то очень рядом. Потому что если ты в любой компании скажешь "Джимми, Джимми", тебе ответят "Ача, Ача". И так можно было проверять шпионов. Если тебе не ответили "Ача, Ача", значит человек не вырос в Советском Союзе. Потому что любой человек, который вырос в Советском Союзе, знает, как отвечать на фразу "Джимми, Джимми", - сказала Симоньян с улыбкой.
Участники церемонии запуска вещания встретили ее слова аплодисментами.
В пятницу Путин совместно с Симоньян дал старт вещанию телеканала RT India в Нью-Дели.
Заголовок открываемого материала