Французский политик раскритиковал ЕС за наложение штрафа на соцсеть Х
22:50 05.12.2025 (обновлено: 12:36 06.12.2025)
Французский политик раскритиковал ЕС за наложение штрафа на соцсеть Х
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в пятницу решение ЕС о штрафовании социальной сети Х. РИА Новости, 06.12.2025
ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в пятницу решение ЕС о штрафовании социальной сети Х.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
"Евросоюз наложил штраф на Х, поскольку является диктаторской структурой, которая ненавидит свободу слова и не терпит правды!" – написал политик на своей странице в соцсети Х.
Помимо этого, Филиппо призвал к роспуску ЕС и отмене цензуры.
"Долой ЕС! Долой цензуру! Да здравствует свобода слова!" – написал он.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
