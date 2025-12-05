Французский политик раскритиковал ЕС за наложение штрафа на соцсеть Х

"Евросоюз наложил штраф на Х, поскольку является диктаторской структурой, которая ненавидит свободу слова и не терпит правды!" – написал политик на своей странице в соцсети Х.

Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.