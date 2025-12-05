Рейтинг@Mail.ru
Джиган и Самойлова запустили реалити-шоу о своей жизни
19:34 05.12.2025
Джиган и Самойлова запустили реалити-шоу о своей жизни
Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова запустили реалити-шоу о повседневной жизни, в котором также показывают разрыв своих отношений в режиме реального... РИА Новости, 05.12.2025
джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова
Джиган и Самойлова запустили реалити-шоу о своей жизни

Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова запустили реалити-шоу о повседневной жизни, в котором также показывают разрыв своих отношений в режиме реального времени, рассказали РИА Новости в пресс-службе "ВКонтакте".
"Может быть и хорошо, что вся эта история случилась в реалити-шоу, у людей будет возможность понаблюдать мою позицию. Ни один другой формат не дал бы возможности настолько глубоко показать, как обстоят дела на самом деле", - сказала Самойлова, комментируя развод. Ее слова приводятся в сообщении пресс-службы.
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) на шоу Выжить в Дубае. Возвращение - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд дал Джигану два месяца на примирение с Самойловой
17 ноября, 11:03
17 ноября, 11:03
В свою очередь Джиган признался, что если бы он знал, как будут развиваться события, то отказался бы от съемок.
"В "VK Видео" состоялась премьера "Быть Джиганом и Оксаной" – реалити-шоу от Medium Quality о повседневной жизни одной из самых обсуждаемых семей страны: рэпера Джигана, инфлюенсера Оксаны Самойловой и их четверых детей", - сообщили в компании.
Зрители могут посмотреть, как пара реагирует на слухи, пытается объяснить происходящее себе и друг другу, спорит, сомневается и старается продолжать жить, добавили в пресс-службе.
"Шоу становится хроникой нескольких последних месяцев, где Оксана и Джиган проживают разрыв отношений в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
В компании объяснили, что камеры снимают все: рабочие будни артистов, съемки в других шоу, репетиции, домашние дела, "школьные линейки, разговоры, усталость, тревогу и юмор, который помогает выдержать перегрузку".
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) с женой Оксаной Самойловой - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Он мне не сказал". Самойлова выступила с заявлением о разводе с Джиганом
28 октября, 16:14
28 октября, 16:14
 
