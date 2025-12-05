Джиган и Самойлова запустили реалити-шоу о своей жизни

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова запустили реалити-шоу о повседневной жизни, в котором также показывают разрыв своих отношений в режиме реального времени, рассказали РИА Новости в пресс-службе "ВКонтакте".

"Может быть и хорошо, что вся эта история случилась в реалити-шоу, у людей будет возможность понаблюдать мою позицию. Ни один другой формат не дал бы возможности настолько глубоко показать, как обстоят дела на самом деле", - сказала Самойлова , комментируя развод. Ее слова приводятся в сообщении пресс-службы.

В свою очередь Джиган признался, что если бы он знал, как будут развиваться события, то отказался бы от съемок.

"В "VK Видео" состоялась премьера "Быть Джиганом и Оксаной" – реалити-шоу от Medium Quality о повседневной жизни одной из самых обсуждаемых семей страны: рэпера Джигана, инфлюенсера Оксаны Самойловой и их четверых детей", - сообщили в компании.

Зрители могут посмотреть, как пара реагирует на слухи, пытается объяснить происходящее себе и друг другу, спорит, сомневается и старается продолжать жить, добавили в пресс-службе.

"Шоу становится хроникой нескольких последних месяцев, где Оксана и Джиган проживают разрыв отношений в режиме реального времени", - говорится в сообщении.