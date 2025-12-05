Россия и Индия создадут центр противодействия угрозам безопасности ШОС

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия уделят особое внимание созданию в Ташкенте Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов ШОС и Антинаркотического центра ШОС в Душанбе.

Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость содействия модернизации ШОС, особенно в сфере противодействия терроризму, экстремизму, сепаратизму, наркотрафику, трансграничной организованной преступности и угрозам в сфере информационной безопасности. Кроме того, важно также дальнейшее укрепление потенциала ШОС и сотрудничество в области политики, безопасности, экономики, культуры и гуманитарных связей.