14:36 05.12.2025 (обновлено: 20:48 05.12.2025)
Россия и Индия создадут центр противодействия угрозам безопасности ШОС
Россия и Индия создадут центр противодействия угрозам безопасности ШОС
Россия и Индия создадут центр противодействия угрозам безопасности ШОС

Флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия уделят особое внимание созданию в Ташкенте Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов ШОС и Антинаркотического центра ШОС в Душанбе.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Особое внимание будет уделено созданию Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов ШОС в Ташкенте и Антинаркотического центра ШОС в Душанбе", - говорится в документе
Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость содействия модернизации ШОС, особенно в сфере противодействия терроризму, экстремизму, сепаратизму, наркотрафику, трансграничной организованной преступности и угрозам в сфере информационной безопасности. Кроме того, важно также дальнейшее укрепление потенциала ШОС и сотрудничество в области политики, безопасности, экономики, культуры и гуманитарных связей.
"Стороны подтвердили важность совместной работы в рамках ШОС для дальнейшего углубления особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией", - уточнили в документе.
Индия при этом высоко оценила успешное проведение заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, которое прошло в Москве 17-18 ноября под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Россия в свою очередь оценила инициативу Индии по созданию и проведению Форума цивилизаций под эгидой ШОС, инаугурационная сессия которого пройдет в Индии в 2026 году.
