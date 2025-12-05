https://ria.ru/20251205/shos-2060084051.html
Россия и Индия создадут центр противодействия угрозам безопасности ШОС
Россия и Индия создадут центр противодействия угрозам безопасности ШОС - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия создадут центр противодействия угрозам безопасности ШОС
Россия и Индия уделят особое внимание созданию в Ташкенте Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов ШОС и... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:36:00+03:00
2025-12-05T14:36:00+03:00
2025-12-05T20:48:00+03:00
индия
россия
ташкент
михаил мишустин
шос
в мире
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_420f84ddc2dd0600f3482adc8ec85d86.jpg
https://ria.ru/20251205/indiya-2060050988.html
https://ria.ru/20251205/rossija-2060059138.html
индия
россия
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de8e315138b67f505ad8a72e9f37fb8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, ташкент, михаил мишустин, шос, в мире, визит путина в индию — 2025
Индия, Россия, Ташкент, Михаил Мишустин, ШОС, В мире, Визит Путина в Индию — 2025
Россия и Индия создадут центр противодействия угрозам безопасности ШОС
РФ и Индия сформируют центр противодействия угрозам безопасности стран ШОС
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия уделят особое внимание созданию в Ташкенте Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов ШОС и Антинаркотического центра ШОС в Душанбе.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия
: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано
на сайте Кремля.
"Особое внимание будет уделено созданию Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – членов ШОС
в Ташкенте
и Антинаркотического центра ШОС в Душанбе", - говорится в документе
Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость содействия модернизации ШОС, особенно в сфере противодействия терроризму, экстремизму, сепаратизму, наркотрафику, трансграничной организованной преступности и угрозам в сфере информационной безопасности. Кроме того, важно также дальнейшее укрепление потенциала ШОС и сотрудничество в области политики, безопасности, экономики, культуры и гуманитарных связей.
"Стороны подтвердили важность совместной работы в рамках ШОС для дальнейшего углубления особо привилегированного стратегического партнерства между Россией
и Индией", - уточнили в документе.
Индия при этом высоко оценила успешное проведение заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, которое прошло в Москве
17-18 ноября под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина
. Россия в свою очередь оценила инициативу Индии по созданию и проведению Форума цивилизаций под эгидой ШОС, инаугурационная сессия которого пройдет в Индии в 2026 году.