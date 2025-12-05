Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 05.12.2025 (обновлено: 14:10 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/sevastopol-2060072511.html
В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ
В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ
Перечень компаний и объектов, которые переданы в собственность Севастополя решением антитеррористической комиссии и правительства города, опубликован на сайте... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:06:00+03:00
2025-12-05T14:10:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105595/99/1055959982_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_107a876795ec723d9b315565eed4edb0.jpg
https://ria.ru/20250715/krym-2029154720.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105595/99/1055959982_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_34f4f4fe52808d29ea3f9ea4799e26d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Общество
В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ

В Севастополе национализировали имущество 11 компаний, помогавших ВСУ

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкГород Севастополь
Город Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Перечень компаний и объектов, которые переданы в собственность Севастополя решением антитеррористической комиссии и правительства города, опубликован на сайте правительства Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«
"В перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия: ООО "СЕВСТАР ИСПС", ООО "СЕВСТАР ИТ", ООО "СЕВСТАР МТ", ООО "ЛАНКОМ", ООО "СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС", ООО "ФРИНЕТ КРЫМ", ООО "НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИСТ", ИП Тихова М.С., ИП Курбатова А.Н., предприятия ООО "Цифровые инновации" и ООО "СПЕЦТЕХСЕРВИС"", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Он отметил, что национализированы компании и объекты, где по информации ФСБ собственники оказывали финансовую и прочую поддержку ВСУ и ГУР.
Полный список изъятого в госсобственность имущества опубликован на сайте правительства.
Крым - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Константинов рассказал о судьбе имущества украинских олигархов в Крыму
15 июля, 08:18
 
СевастопольМихаил РазвожаевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала