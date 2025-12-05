https://ria.ru/20251205/sevastopol-2060072511.html
В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ
В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ
Перечень компаний и объектов, которые переданы в собственность Севастополя решением антитеррористической комиссии и правительства города, опубликован на сайте... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:06:00+03:00
2025-12-05T14:06:00+03:00
2025-12-05T14:10:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105595/99/1055959982_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_107a876795ec723d9b315565eed4edb0.jpg
https://ria.ru/20250715/krym-2029154720.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105595/99/1055959982_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_34f4f4fe52808d29ea3f9ea4799e26d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Общество
В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ
В Севастополе национализировали имущество 11 компаний, помогавших ВСУ