В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ

"В перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия: ООО "СЕВСТАР ИСПС", ООО "СЕВСТАР ИТ", ООО "СЕВСТАР МТ", ООО "ЛАНКОМ", ООО "СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС", ООО "ФРИНЕТ КРЫМ", ООО "НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИСТ", ИП Тихова М.С., ИП Курбатова А.Н., предприятия ООО "Цифровые инновации" и ООО "СПЕЦТЕХСЕРВИС"", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что национализированы компании и объекты, где по информации ФСБ собственники оказывали финансовую и прочую поддержку ВСУ и ГУР.