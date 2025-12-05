Рейтинг@Mail.ru
Лицензия США на работу "Лукойла" поможет Сербии, заявил Вучич
00:29 05.12.2025 (обновлено: 01:43 05.12.2025)
Лицензия США на работу "Лукойла" поможет Сербии, заявил Вучич
Лицензия США на работу "Лукойла" поможет Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 05.12.2025
Лицензия США на работу "Лукойла" поможет Сербии, заявил Вучич
Генеральная лицензия минфина США на деятельность "Лукойл" позволит работать 112 станциям компании в Сербии на фоне американских санкций против "Нефтяной... РИА Новости, 05.12.2025
в мире, сша, сербия, россия, александр вучич, лукойл, нефтяная индустрия сербии, роснефть, санкции в отношении россии
В мире, США, Сербия, Россия, Александр Вучич, ЛУКОЙЛ, Нефтяная индустрия Сербии, Роснефть, Санкции в отношении России
Лицензия США на работу "Лукойла" поможет Сербии, заявил Вучич

Вучич: 112 АЗС "Лукойла" смогут работать в Сербии несмотря на санкции США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 дек – РИА Новости. Генеральная лицензия минфина США на деятельность "Лукойл" позволит работать 112 станциям компании в Сербии на фоне американских санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил сербский президент Александр Вучич.
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Минфин США выдал в четверг генеральную лицензию, которой разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до 29 апреля 2026 года.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
США разрешили операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" для проекта в Казахстане
14 ноября, 22:52
"Лукойл" получил лицензию на оперативную деятельность до 29 апреля. Для нас это означает, что 112 АЗС на территории Сербии, которые равномерно распределены - только 11 на территории Белграда, остальные в других частях страны - смогут работать и с нефтепродуктами, поставленными со стороны, не только с переработанной "Нефтяной индустрией Сербии" нефтью", - сказал Вучич в эфире TV Pink.
Он отметил, что "Лукойл" на территории Сербии стал одной из первых компаний, прервавших сотрудничество с NIS, у которой ранее закупал нефтепродукты, как и другие сети-владельцы АЗС, когда были введены санкции США, вступившие в силу 6 октября.
Скупщина Сербии поддержала в среду проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил во вторник, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.
Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, во вторник начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки под санкциями США. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне, заявил Вучич
20 ноября, 14:44
По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций США.
Президент Сербии Александр Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний в минувший вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", введенных в январе, несколько раз отсроченных и вступивших в силу 9 октября.
Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
Работа комплекса Глубокая переработка на НПЗ в Панчево по Белградом - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Единственный в Сербии НПЗ начал остановку из-за санкций США
2 декабря, 18:13
 
В миреСШАСербияРоссияАлександр ВучичЛУКОЙЛНефтяная индустрия СербииРоснефтьСанкции в отношении России
 
 
