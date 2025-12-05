Лицензия США на работу "Лукойла" поможет Сербии, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 5 дек – РИА Новости. Генеральная лицензия минфина США на деятельность "Лукойл" позволит работать 112 станциям компании в Сербии на фоне американских санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), Генеральная лицензия минфина США на деятельность "Лукойл" позволит работать 112 станциям компании в Сербии на фоне американских санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил сербский президент Александр Вучич.

США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - " Роснефти " и " Лукойла " - и их дочерних структур. Минфин США выдал в четверг генеральную лицензию, которой разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ , до 29 апреля 2026 года.

"Лукойл" получил лицензию на оперативную деятельность до 29 апреля. Для нас это означает, что 112 АЗС на территории Сербии , которые равномерно распределены - только 11 на территории Белграда , остальные в других частях страны - смогут работать и с нефтепродуктами, поставленными со стороны, не только с переработанной " Нефтяной индустрией Сербии " нефтью", - сказал Вучич в эфире TV Pink.

Он отметил, что "Лукойл" на территории Сербии стал одной из первых компаний, прервавших сотрудничество с NIS, у которой ранее закупал нефтепродукты, как и другие сети-владельцы АЗС, когда были введены санкции США, вступившие в силу 6 октября.

Скупщина Сербии поддержала в среду проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил во вторник, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.

Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, во вторник начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки под санкциями США. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня.

По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций США.

Президент Сербии Александр Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний в минувший вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", введенных в январе, несколько раз отсроченных и вступивших в силу 9 октября.