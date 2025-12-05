Рейтинг@Mail.ru
В Сербии готовятся к национализации NIS, считает депутат Лукич
04:18 05.12.2025 (обновлено: 04:19 05.12.2025)
В Сербии готовятся к национализации NIS, считает депутат Лукич
В Сербии готовятся к национализации NIS, считает депутат Лукич - РИА Новости, 05.12.2025
В Сербии готовятся к национализации NIS, считает депутат Лукич
Выделение в бюджете Сербии 1,4 миллиарда евро в 2026 году на установление контроля над российско-сербской компанией "Нефтяная индустрия Сербии", находящейся под РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T04:18:00+03:00
2025-12-05T04:19:00+03:00
В Сербии готовятся к национализации NIS, считает депутат Лукич

Лукич: национализация NIS может грозить Сербии конфронтацией с Россией

Президентский дворец в Белграде
Президентский дворец в Белграде
Президентский дворец в Белграде. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Президентский дворец в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 дек - РИА Новости. Выделение в бюджете Сербии 1,4 миллиарда евро в 2026 году на установление контроля над российско-сербской компанией "Нефтяная индустрия Сербии", находящейся под санкциями США, указывает на возможную национализацию и может грозить властям Сербии возможной конфронтацией с Россией, такое мнение высказал РИА Новости депутат скупщины (парламента) Сербии от оппозиционной партии "Мы - сила народа" юрист-международник Бранко Лукич.
Скупщина Сербии поддержала в среду проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.
28 ноября, 19:32
Оппозиция обвинила власти Сербии в поддержке Запада против России
Оппозиция обвинила власти Сербии в поддержке Запада против России
28 ноября, 19:32
"Президент (Александр Вучич - ред.) вместе с послом (посол США до января 2025 года Кристофером - ред.) Хиллом начали операцию по отъему NIS у законного собственника. Выделено 1,4 миллиарда евро на откуп чего-то, что намного больше стоит, при том что NIS был продан за 400 миллионов евро в 2008 году, но "Газпром нефть" сразу вложила свыше 3,5 миллиардов в нашу нефтяную индустрию. Конечно, стоимость выросла со временем и вложениями", - сказал Лукич.
По его мнению, речь идет о подготовке к нечестной акции отчуждения.
"Любая конфронтация с Россией может принести Сербии только проблемы и отдаление от искреннего друга. Я думаю, что нынешняя власть готова к этому..." - добавил собеседник агентства.
Депутат оппозиционной партии "Мы - сила народа" Александр Павич в ходе обсуждения проекта бюджета заявил 28 ноября, что власти Сербии в ситуации вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" встают на сторону Запада в его конфликте с Россией. Глава парламентской фракции правящей "Сербской прогрессивной партии" Миленко Йованов отверг эти обвинения и ответил, что власти страны не ввели санкции против РФ и делают все, чтобы не навредить российским интересам.
24 марта, 03:42
Вулин назвал источник проблем для сербской экономики
Вулин назвал источник проблем для сербской экономики
24 марта, 03:42
Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, во вторник начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки под санкциями США. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня.
По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций США.
2 декабря, 15:32
Вучич назвал сроки принятия решения по NIS
Вучич назвал сроки принятия решения по NIS
2 декабря, 15:32
Президент Сербии Александр Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний в минувший вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", введенных в январе, несколько раз отсроченных и вступивших в силу 9 октября.
Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Все решения по NIS должны быть согласованы с Россией, заявил Вулин
2 декабря, 15:32
 
В миреСербияСШАРоссияАлександр ВучичНефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении России
 
 
