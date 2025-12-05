Билеты на дневного "Щелкунчика" 31 декабря раскупили за полтора часа

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Билеты на спектакль балета "Щелкунчик" 31 декабря на 12.00 мск раскупили на сайте Большого театра за первые полтора часа с начала продаж, убедился корреспондент РИА Новости.

Продажи билетов на спектакль стартовали в 12.00 мск в пятницу на сайте театра. Уже через 10 минут из 304 билетов оставалось доступными для покупки менее 100 билетов. К началу второго часа продаж на сайте оставался всего один билет за максимальную стоимость - 35 тысяч рублей. Актерский состав спектакля пока неизвестен.