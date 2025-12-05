Билеты на дневного "Щелкунчика" 31 декабря раскупили за полтора часа

Рейтинг@Mail.ru
13:37 05.12.2025 (обновлено: 13:38 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/schelkunchik-2060061232.html
Билеты на спектакль балета "Щелкунчик" 31 декабря на 12.00 мск раскупили на сайте Большого театра за первые полтора часа с начала продаж, убедился корреспондент РИА Новости, 05.12.2025
большой театр, новый год, общество
Большой театр, Новый год, Общество
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Билеты на спектакль балета "Щелкунчик" 31 декабря на 12.00 мск раскупили на сайте Большого театра за первые полтора часа с начала продаж, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на спектакль стартовали в 12.00 мск в пятницу на сайте театра. Уже через 10 минут из 304 билетов оставалось доступными для покупки менее 100 билетов. К началу второго часа продаж на сайте оставался всего один билет за максимальную стоимость - 35 тысяч рублей. Актерский состав спектакля пока неизвестен.
Названа максимальная стоимость билетов на "Щелкунчика" 31 декабря
13:25
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 660 тысяч рублей
Вчера, 21:49
 
Большой театрНовый годОбщество
 
 
