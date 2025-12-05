Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ряда стран пожаловались на сбои в работе Cloudflare - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/sboi-2060044446.html
Пользователи ряда стран пожаловались на сбои в работе Cloudflare
Пользователи ряда стран пожаловались на сбои в работе Cloudflare - РИА Новости, 05.12.2025
Пользователи ряда стран пожаловались на сбои в работе Cloudflare
Пользователи сервисов американской Cloudflare из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, проблемы наблюдаются и у других сайтов и сервисов по всему миру,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:54:00+03:00
2025-12-05T12:54:00+03:00
технологии
великобритания
нидерланды
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
https://ria.ru/20251121/downdetector-2056693404.html
https://ria.ru/20251202/ii-2059377534.html
великобритания
нидерланды
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, великобритания, нидерланды, германия
Технологии, Великобритания, Нидерланды, Германия
Пользователи ряда стран пожаловались на сбои в работе Cloudflare

Downdetector: пользователи ряда стран пожаловались на сбои в работе Cloudflare

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пользователи сервисов американской Cloudflare из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, проблемы наблюдаются и у других сайтов и сервисов по всему миру, которые пользуются её услугами, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Cloudflare - американская компания, основанная в 2009 году. Предоставляет услуги CDN (сетевой инфраструктуры, обеспечивающей быструю доставку информации), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Пользователи соцсети X сообщили о сбое
21 ноября, 19:04
Сбой начался в районе 12.12 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из Великобритании - 5,5 тысячи, из Нидерландов - 3 тысячи, Германии - 2 тысячи, США - также около 2 тысяч, Франции - 1,6 тысячи. Сбои наблюдаются также в Италии, Японии, Гонконге, Канаде и других странах.
В основном пользователи жалуются на проблемы при соединении с сервером и работу веб-сайта.
Также поступают жалобы и на работу других сервисов, в том числе Zoom, Canva, X, следует из данных сайта Downdetector.
В ноябре также наблюдался масштабный мировой сбой в работе Cloudflare, которые затронул и другие сервисы.
Логотип OpenAI - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В работе ChatGPT произошел сбой
2 декабря, 23:27
 
ТехнологииВеликобританияНидерландыГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала