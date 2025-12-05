Пользователи ряда стран пожаловались на сбои в работе Cloudflare

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пользователи сервисов американской Cloudflare из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, проблемы наблюдаются и у других сайтов и сервисов по всему миру, которые пользуются её услугами, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Cloudflare - американская компания, основанная в 2009 году. Предоставляет услуги CDN (сетевой инфраструктуры, обеспечивающей быструю доставку информации), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.

Сбой начался в районе 12.12 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из Великобритании - 5,5 тысячи, из Нидерландов - 3 тысячи, Германии - 2 тысячи, США - также около 2 тысяч, Франции - 1,6 тысячи. Сбои наблюдаются также в Италии, Японии, Гонконге, Канаде и других странах.

В основном пользователи жалуются на проблемы при соединении с сервером и работу веб-сайта.

Также поступают жалобы и на работу других сервисов, в том числе Zoom, Canva, X, следует из данных сайта Downdetector.