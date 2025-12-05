Бюджет администрации Санду растет каждый год, заявили в оппозиции

Он пояснил, что в 2020 году бюджет администрации главы молдавского государства составлял 30,8 миллиона леев (1,8 миллиона долларов), а в проекте бюджета на 2026 год он достигает 44,6 миллиона леев (2,6 миллиона долларов).

По словам Лунгу, несмотря на то, что численность сотрудников сократилась с 150 человек до 94, на деле расходы на персонал выросли почти в два раза: с 16,9 миллиона леев (993 тысячи долларов) в 2019 году до 30 миллионов леев (1,76 миллиона долларов) в проекте бюджета на 2026 год. "Контраст между обещаниями и реальностью очевиден. Лозунги о сокращении бюджета оказались фикцией, а реальная политика — это раздувание администрации за счёт граждан", - подчеркнул он.