Рейтинг@Mail.ru
Бюджет администрации Санду растет каждый год, заявили в оппозиции - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/sandu-2060184015.html
Бюджет администрации Санду растет каждый год, заявили в оппозиции
Бюджет администрации Санду растет каждый год, заявили в оппозиции - РИА Новости, 05.12.2025
Бюджет администрации Санду растет каждый год, заявили в оппозиции
Бюджет администрации президента Молдавии Майи Санду вопреки её обещаниям сократить расходы растет каждый год, вдвое увеличились затраты на персонал, заявил в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:22:00+03:00
2025-12-05T18:22:00+03:00
в мире
молдавия
алексей лунгу
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045036913_167:12:3072:1646_1920x0_80_0_0_f336753ae40b8bf5615fadb545063d83.jpg
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059619938.html
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045036913_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d273b30e060fdd67167565000e3cc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, алексей лунгу, майя санду
В мире, Молдавия, Алексей Лунгу, Майя Санду
Бюджет администрации Санду растет каждый год, заявили в оппозиции

Лунгу: бюджет администрации Санду вопреки обещаниям растет каждый год

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Бюджет администрации президента Молдавии Майи Санду вопреки её обещаниям сократить расходы растет каждый год, вдвое увеличились затраты на персонал, заявил в пятницу лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"Когда Майя Санду шла на выборы в 2020 году, она обещала сократить расходы администрации и вести власть "по-другому"… Но реальность оказалась совершенно противоположной. Бюджет администрации растёт каждый год… За три года подряд — увеличение, вопреки обещаниям о сокращении", - написал в своем Telegram-канале Лунгу.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
Он пояснил, что в 2020 году бюджет администрации главы молдавского государства составлял 30,8 миллиона леев (1,8 миллиона долларов), а в проекте бюджета на 2026 год он достигает 44,6 миллиона леев (2,6 миллиона долларов).
По словам Лунгу, несмотря на то, что численность сотрудников сократилась с 150 человек до 94, на деле расходы на персонал выросли почти в два раза: с 16,9 миллиона леев (993 тысячи долларов) в 2019 году до 30 миллионов леев (1,76 миллиона долларов) в проекте бюджета на 2026 год. "Контраст между обещаниями и реальностью очевиден. Лозунги о сокращении бюджета оказались фикцией, а реальная политика — это раздувание администрации за счёт граждан", - подчеркнул он.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Стадия распада". Молдавский социолог рассказал о тяжелой ситуации в стране
2 июня, 13:55
 
В миреМолдавияАлексей ЛунгуМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала