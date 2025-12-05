https://ria.ru/20251205/sandu-2060184015.html
Бюджет администрации Санду растет каждый год, заявили в оппозиции
молдавия
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости.
Бюджет администрации президента Молдавии Майи Санду вопреки её обещаниям сократить расходы растет каждый год, вдвое увеличились затраты на персонал, заявил
в пятницу лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"Когда Майя Санду
шла на выборы в 2020 году, она обещала сократить расходы администрации и вести власть "по-другому"… Но реальность оказалась совершенно противоположной. Бюджет администрации растёт каждый год… За три года подряд — увеличение, вопреки обещаниям о сокращении", - написал в своем Telegram-канале Лунгу
.
Он пояснил, что в 2020 году бюджет администрации главы молдавского государства составлял 30,8 миллиона леев (1,8 миллиона долларов), а в проекте бюджета на 2026 год он достигает 44,6 миллиона леев (2,6 миллиона долларов).
По словам Лунгу, несмотря на то, что численность сотрудников сократилась с 150 человек до 94, на деле расходы на персонал выросли почти в два раза: с 16,9 миллиона леев (993 тысячи долларов) в 2019 году до 30 миллионов леев (1,76 миллиона долларов) в проекте бюджета на 2026 год. "Контраст между обещаниями и реальностью очевиден. Лозунги о сокращении бюджета оказались фикцией, а реальная политика — это раздувание администрации за счёт граждан", - подчеркнул он.
несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.