ЦБ не планирует создание мобильного приложения для цифрового рубля

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Банк России не рассматривает создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля, заявил регулятор.
"Мы не рассматриваем создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля по ряду причин", - сообщил регулятор в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о вероятности создания мобильного приложения для цифрового рубля.
"Во-первых, хотим сохранить для удобства граждан и бизнеса уже существующий пользовательский опыт. Для этого цифровой рубль встраивается в банковские приложения, которыми уже все и так пользуются", - указывает регулятор.
По оценке ЦБ РФ, это позволит людям получить новый функционал в привычных интерфейсах, а значит поможет людям быстрее оценить преимущества новой формы национальной валюты и сделать ее инструментом для платежей и переводов.
Во-вторых, сообщает регулятор, использование уже существующих каналов взаимодействия вместо создания новых всегда существенно экономит ресурсы всех участников и пользователей.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.
