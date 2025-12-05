Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не планирует создание мобильного приложения для цифрового рубля - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 05.12.2025 (обновлено: 18:14 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/rubl-2060180905.html
ЦБ не планирует создание мобильного приложения для цифрового рубля
ЦБ не планирует создание мобильного приложения для цифрового рубля - РИА Новости, 05.12.2025
ЦБ не планирует создание мобильного приложения для цифрового рубля
Банк России не рассматривает создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля, заявил регулятор. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:13:00+03:00
2025-12-05T18:14:00+03:00
технологии
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ec1c8a30e0f47279fdce3844f28ad60.jpg
https://ria.ru/20251202/vtb-2059119388.html
https://ria.ru/20251114/tsb-2054934891.html
https://ria.ru/20251116/rubl-2055234479.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65420dc81c5ddb924aacd7d457086395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, центральный банк рф (цб рф), экономика
Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ не планирует создание мобильного приложения для цифрового рубля

ЦБ не рассматривает создание мобильного приложения для цифрового рубля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Банк России не рассматривает создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля, заявил регулятор.
"Мы не рассматриваем создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля по ряду причин", - сообщил регулятор в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о вероятности создания мобильного приложения для цифрового рубля.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В ВТБ заявили о готовности банка к запуску цифрового рубля
2 декабря, 09:55
"Во-первых, хотим сохранить для удобства граждан и бизнеса уже существующий пользовательский опыт. Для этого цифровой рубль встраивается в банковские приложения, которыми уже все и так пользуются", - указывает регулятор.
По оценке ЦБ РФ, это позволит людям получить новый функционал в привычных интерфейсах, а значит поможет людям быстрее оценить преимущества новой формы национальной валюты и сделать ее инструментом для платежей и переводов.
Во-вторых, сообщает регулятор, использование уже существующих каналов взаимодействия вместо создания новых всегда существенно экономит ресурсы всех участников и пользователей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Набиуллина объяснила, почему ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля
14 ноября, 10:27
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам
16 ноября, 02:17
 
ТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала