https://ria.ru/20251205/rt-2060138870.html
Симоньян рассказала, что Индия встретила RT с восторгом
Симоньян рассказала, что Индия встретила RT с восторгом - РИА Новости, 05.12.2025
Симоньян рассказала, что Индия встретила RT с восторгом
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что не помнит страну, в которой RT встречали с таким... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:32:00+03:00
2025-12-05T16:32:00+03:00
2025-12-05T16:32:00+03:00
в мире
индия
россия
нью-дели
маргарита симоньян
владимир путин
нтв (телеканал)
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060132039_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_83855b8fba861772e5c4c317afe27240.jpg
https://ria.ru/20251205/gosduma-2060136190.html
https://ria.ru/20251205/simonjan-2060100703.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060132039_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_a42c60d3149e913cec40c988e343ea1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, нью-дели, маргарита симоньян, владимир путин, нтв (телеканал), визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, НТВ (телеканал), Визит Путина в Индию — 2025
Симоньян рассказала, что Индия встретила RT с восторгом
Симоньян рассказала о дружественном и восторженном приеме RT в Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что не помнит страну, в которой RT встречали с таким же восторгом, как в Индии.
Телеканал RT India начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели
5 декабря, церемония запуска прошла с участием президента РФ Владимира Путина
и Симоньян
. Глава государства пожелал успехов телеканалу и отметил, что RT является максимально чистым источником информации, его цель - донести до аудитории правду о России и событиях в мире.
"Я, наверное, даже и не припомню страну, в которой мы бы открывались с таким дружественным... восторженным приемом. Это нас, конечно же, подкупает, конечно же, доставляет тем, кто работает на RT India, много приятных минут и мгновений", - поделилась Симоньян в эфире телеканала НТВ
.
Она отметила, что такой прием накладывает дополнительную ответственность по отношению к президенту, официальным лицам Индии
и индийской аудитории.
"Это нам дает дополнительную ответственность в отношении того, что мы не можем обмануть ожидания ни нашего президента, который столько хороших слов, просто потрясающих про нас сегодня сказал, ни аудитории в Индии, ни официальных лиц в Индии, которые разрешили нам здесь вещать и с таким гостеприимством нас здесь приняли, за что спасибо им всем большое", - добавила Симоньян.
В 2025 году RT вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя индийских гигантов CNN18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в Индии составляет 675 миллионов зрителей.