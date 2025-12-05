Симоньян рассказала, что Индия встретила RT с восторгом

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что не помнит страну, в которой RT встречали с таким же восторгом, как в Индии.

"Это нам дает дополнительную ответственность в отношении того, что мы не можем обмануть ожидания ни нашего президента, который столько хороших слов, просто потрясающих про нас сегодня сказал, ни аудитории в Индии, ни официальных лиц в Индии, которые разрешили нам здесь вещать и с таким гостеприимством нас здесь приняли, за что спасибо им всем большое", - добавила Симоньян.