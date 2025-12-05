Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала, что Индия встретила RT с восторгом - РИА Новости, 05.12.2025
16:32 05.12.2025
Симоньян рассказала, что Индия встретила RT с восторгом
в мире, индия, россия, нью-дели, маргарита симоньян, владимир путин, нтв (телеканал), визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, НТВ (телеканал), Визит Путина в Индию — 2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что не помнит страну, в которой RT встречали с таким же восторгом, как в Индии.
Телеканал RT India начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря, церемония запуска прошла с участием президента РФ Владимира Путина и Симоньян. Глава государства пожелал успехов телеканалу и отметил, что RT является максимально чистым источником информации, его цель - донести до аудитории правду о России и событиях в мире.
"Я, наверное, даже и не припомню страну, в которой мы бы открывались с таким дружественным... восторженным приемом. Это нас, конечно же, подкупает, конечно же, доставляет тем, кто работает на RT India, много приятных минут и мгновений", - поделилась Симоньян в эфире телеканала НТВ.
Она отметила, что такой прием накладывает дополнительную ответственность по отношению к президенту, официальным лицам Индии и индийской аудитории.
"Это нам дает дополнительную ответственность в отношении того, что мы не можем обмануть ожидания ни нашего президента, который столько хороших слов, просто потрясающих про нас сегодня сказал, ни аудитории в Индии, ни официальных лиц в Индии, которые разрешили нам здесь вещать и с таким гостеприимством нас здесь приняли, за что спасибо им всем большое", - добавила Симоньян.
В 2025 году RT вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя индийских гигантов CNN18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в Индии составляет 675 миллионов зрителей.​
В миреИндияРоссияНью-ДелиМаргарита СимоньянВладимир ПутинНТВ (телеканал)Визит Путина в Индию — 2025
 
 
