Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска телеканала RT India.
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска телеканала RT India.
