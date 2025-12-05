RT и индийский медиахолдинг Prasar Bharati договорились о сотрудничестве

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Телеканал RT и индийский медиахолдинг Prasar Bharati по итогам российско-индийских переговоров подписали дополнение к меморандуму о взаимопонимании для взаимодействия в области вещания, передает корреспондент РИА Новости.

