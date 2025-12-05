RT и индийский медиахолдинг Prasar Bharati договорились о сотрудничестве

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Телеканал RT и индийский медиахолдинг Prasar Bharati по итогам российско-индийских переговоров подписали дополнение к меморандуму о взаимопонимании для взаимодействия в области вещания, передает корреспондент РИА Новости.
РФ и Индия по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди подписали 29 совместных документов.
Ряд документов затрагивает сотрудничество двух стран в сфере СМИ. В числе подписанных документов дополнение к меморандуму о взаимопонимании в целях взаимодействия и сотрудничества в области вещания между телеканалом RT и индийской общественной телерадиокомпанией Prasar Bharati.
Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне.
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India
3 декабря, 16:11