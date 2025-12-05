Песков поздравил RT с началом вещания в Индии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил команду канала RT и его зрителей с началом вещания в Индии.

В 2025 году RT вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя индийских гигантов CNN News 18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в Индии составляет 675 миллионов зрителей.