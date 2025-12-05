Рейтинг@Mail.ru
Песков поздравил RT с началом вещания в Индии
13:27 05.12.2025
Песков поздравил RT с началом вещания в Индии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил команду канала RT и его зрителей с началом вещания в Индии. РИА Новости, 05.12.2025
Новости
Песков поздравил RT с началом вещания в Индии

Песков поздравил команду канала RT с началом вещания в Индии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил команду канала RT и его зрителей с началом вещания в Индии.
"Я хотел бы искренне поздравить команду RT, великолепную команду RT, а также зрителей RT с началом вещания в Индии. На самом деле вы начали вещание в крупнейшей демократии мира. Иногда лучше потерять право на вещание в небольшой демократии, так называемой демократии, и начать вещать в самой крупной. Придерживайтесь самого большого. Будьте лучшими", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале RT на русском.
Телеканал RT India начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря.
В 2025 году RT вышел на второе место в Индии по доступности для зрителей платного ТВ в категории новостных каналов на английском языке, обойдя индийских гигантов CNN News 18, IndiaToday, NDTV. Сегодня аудитория RT в Индии составляет 675 миллионов зрителей.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Канал RT India поможет индийской аудитории узнать Россию, заявил Путин
12:28
 
Индия Россия Нью-Дели Дмитрий Песков Телеканал RT
 
 
