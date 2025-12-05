Новую транспортную развязку по "Северному радиусу" открыли в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Новую транспортную развязку на северном обходе Ростова-на-Дону открыли в районе поселка Темерницкого, сообщает правительство Ростовской области.

"Глава региона Юрий Слюсарь вместе с подрядчиком дал символический старт движению по участку дороги, входящему в "Северный радиус" в составе Ростовского транспортного кольца", - говорится в сообщении.

Современная трехкилометровая развязка с двухуровневыми мостовыми переходами была построена за полтора года. Линейная длина объекта - 3,2 километра, с учетом съездов - почти 6 километров. В состав развязки входят два искусственных сооружения: мост через балку и путепровод. Подрядчик выполнил переустройство коммуникаций. Было возведено земляное полотно, уложена дорожная одежда, обустроено освещение.

Сложность нового участка заключалась в том, что все работы дорожники проводили в условиях действующей дороги с двухполосным движением и кольцом. Поэтому приходилось перестраивать транспортные потоки, делать объездные дороги, организовывать работы так, чтобы не создавать заторов. Проект стал финальным звеном масштабной инфраструктурной программы, включающей ранее построенный мост через Ростовское море и другие транспортные объекты северного обхода.

"Открытие Темерницкой развязки "Северного радиуса" - большое событие. Ростов, как южная столица России, имеет статус крупнейшего транспортного и логистического центра. Такой интенсивности движения, как здесь, в стране надо еще поискать. Для южной столицы нужны современные, удобные, безопасные дороги, их должно быть в достаточном количестве. И сегодня мы делаем к этому еще один шаг", - сказал Слюсарь.

Он подчеркнул важность дороги для связи с присоединенными территориями. "После нашей победы поток будет только расти - думаю, это будет кратный рост. Поэтому такие развязки, такие линейные сооружения, такие дороги - действительно большое и радостное событие", - отметил он.