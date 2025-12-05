Рейтинг@Mail.ru
Новую транспортную развязку по "Северному радиусу" открыли в Ростове - РИА Новости, 05.12.2025
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
16:43 05.12.2025
Новую транспортную развязку по "Северному радиусу" открыли в Ростове
Новую транспортную развязку по "Северному радиусу" открыли в Ростове - РИА Новости, 05.12.2025
Новую транспортную развязку по "Северному радиусу" открыли в Ростове
Новую транспортную развязку на северном обходе Ростова-на-Дону открыли в районе поселка Темерницкого, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 05.12.2025
ростовская область
юрий слюсарь
ростов-на-дону
ростовская область
Новую транспортную развязку по "Северному радиусу" открыли в Ростове

В Ростове открыли новую транспортную развязку на северном обходе города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Новую транспортную развязку на северном обходе Ростова-на-Дону открыли в районе поселка Темерницкого, сообщает правительство Ростовской области.
"Глава региона Юрий Слюсарь вместе с подрядчиком дал символический старт движению по участку дороги, входящему в "Северный радиус" в составе Ростовского транспортного кольца", - говорится в сообщении.
Современная трехкилометровая развязка с двухуровневыми мостовыми переходами была построена за полтора года. Линейная длина объекта - 3,2 километра, с учетом съездов - почти 6 километров. В состав развязки входят два искусственных сооружения: мост через балку и путепровод. Подрядчик выполнил переустройство коммуникаций. Было возведено земляное полотно, уложена дорожная одежда, обустроено освещение.
Сложность нового участка заключалась в том, что все работы дорожники проводили в условиях действующей дороги с двухполосным движением и кольцом. Поэтому приходилось перестраивать транспортные потоки, делать объездные дороги, организовывать работы так, чтобы не создавать заторов. Проект стал финальным звеном масштабной инфраструктурной программы, включающей ранее построенный мост через Ростовское море и другие транспортные объекты северного обхода.
"Открытие Темерницкой развязки "Северного радиуса" - большое событие. Ростов, как южная столица России, имеет статус крупнейшего транспортного и логистического центра. Такой интенсивности движения, как здесь, в стране надо еще поискать. Для южной столицы нужны современные, удобные, безопасные дороги, их должно быть в достаточном количестве. И сегодня мы делаем к этому еще один шаг", - сказал Слюсарь.
Он подчеркнул важность дороги для связи с присоединенными территориями. "После нашей победы поток будет только расти - думаю, это будет кратный рост. Поэтому такие развязки, такие линейные сооружения, такие дороги - действительно большое и радостное событие", - отметил он.
Возведение "Северного радиуса" велось с привлечением казначейского инфраструктурного кредита. Новый пусковой комплекс призван существенно разгрузить магистрали, улучшить логистику и экологическую обстановку в Ростове-на-Дону. Работа над созданием Ростовского транспортного кольца продолжается. В дальнейших планах - реконструкция других участков северного обхода с объемом финансирования более 4 миллиардов рублей, а также строительство замыкающего элемента - второго этапа "Западной хорды".
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Губернатор Ростовской области ответил на вопросы жителей региона
12:45
 
Ростовская область Юрий Слюсарь Ростов-на-Дону
 
 
