Россия прекратила договоры с Канадой, Францией, Португалией в военной сфере
Россия прекратила договоры с Канадой, Францией, Португалией в военной сфере - РИА Новости, 05.12.2025
Россия прекратила договоры с Канадой, Францией, Португалией в военной сфере
Москва расторгла договоры о взаимодействии в военной сфере с Парижем, Оттавой и Лиссабоном. РИА Новости, 05.12.2025
