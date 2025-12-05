Рейтинг@Mail.ru
Россия прекратила договоры с Канадой, Францией, Португалией в военной сфере - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 05.12.2025 (обновлено: 22:24 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/rossiya-2060222759.html
Россия прекратила договоры с Канадой, Францией, Португалией в военной сфере
Россия прекратила договоры с Канадой, Францией, Португалией в военной сфере - РИА Новости, 05.12.2025
Россия прекратила договоры с Канадой, Францией, Португалией в военной сфере
Москва расторгла договоры о взаимодействии в военной сфере с Парижем, Оттавой и Лиссабоном. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T21:43:00+03:00
2025-12-05T22:24:00+03:00
россия
канада
москва
михаил мишустин
португалия
франция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20251205/rossiya-2059874950.html
россия
канада
москва
португалия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канада, москва, михаил мишустин, португалия, франция, в мире
Россия, Канада, Москва, Михаил Мишустин, Португалия, Франция, В мире

Россия прекратила договоры с Канадой, Францией, Португалией в военной сфере

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва расторгла договоры о взаимодействии в военной сфере с Парижем, Оттавой и Лиссабоном.
«
"Прекратить соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Канады относительно визитов по военной линии, <...> соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Французской Республики о сотрудничестве в области обороны <...> и соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Португальской Республики о сотрудничестве в военной области", — говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.
Документы были подписаны в Москве в 1989, 1994 и 2000 годах.
МИД России уведомит канадскую, французскую и португальскую стороны о принятом решении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Так нечестно! Россию просят дать себя победить
Вчера, 08:00
 
РоссияКанадаМоскваМихаил МишустинПортугалияФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала