Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия призвали к принятию в ООН конвенции о терроризме - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/rossiya-2060092911.html
Россия и Индия призвали к принятию в ООН конвенции о терроризме
Россия и Индия призвали к принятию в ООН конвенции о терроризме - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия призвали к принятию в ООН конвенции о терроризме
РФ и Индия призвали к скорейшему завершению разработки и принятию в ООН Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, сообщается в совместном заявлении... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:54:00+03:00
2025-12-05T14:54:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
оон
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
https://ria.ru/20251205/afganistan-2060059624.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, оон, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, ООН, Визит Путина в Индию — 2025
Россия и Индия призвали к принятию в ООН конвенции о терроризме

Россия и Индия призвали к принятию в ООН конвенции о международном терроризме

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. РФ и Индия призвали к скорейшему завершению разработки и принятию в ООН Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, сообщается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, принятом по итогам состоявшихся переговоров.
"Стороны подчеркнули первостепенную ответственность государств и их компетентных органов за борьбу с терроризмом. Стороны призвали к политике нулевой терпимости к терроризму и скорейшему завершению разработки и принятию в ООН Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, а также к реализации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, создающим питательную среду для терроризма", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия уверены в эффективности борьбы с терроризмом в Афганистане
13:32
 
В миреРоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиООНВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала