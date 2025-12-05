https://ria.ru/20251205/rossiya-2060025539.html
Россия и Индия договорились укреплять культурно-гуманитарное сотрудничество
Индия и Россия условились о шагах по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
