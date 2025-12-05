Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия договорились укреплять культурно-гуманитарное сотрудничество
12:14 05.12.2025 (обновлено: 13:22 05.12.2025)
Россия и Индия договорились укреплять культурно-гуманитарное сотрудничество
Россия и Индия договорились укреплять культурно-гуманитарное сотрудничество
Индия и Россия условились о шагах по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
россия, индия, нарендра моди, визит путина в индию — 2025, в мире, дели
Россия, Индия, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025, В мире, Дели
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индия и Россия условились о шагах по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
"Культурное сотрудничество между нашими странами и между нашими гражданами занимает особое место в наших двусторонних отношениях последнего десятилетия. Народы наших стран всегда относились друг к другу с уважением. Мы всегда вдохновлялись культурой друг друга, и мы договорились о дальнейших шагах по его укреплению", - отметил индийский премьер.
Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне.
Путин предлагает Индии сбросить западные оковы
Вчера, 08:00
 
