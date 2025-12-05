Рейтинг@Mail.ru
Россия обсуждает возможность локализации производства беспилотников в Индии - РИА Новости, 05.12.2025
15:44 05.12.2025
Россия обсуждает возможность локализации производства беспилотников в Индии
Россия обсуждает возможность локализации производства беспилотников в Индии
экономика, индия, россия, сергей чемезов, ростех
Экономика, Индия, Россия, Сергей Чемезов, Ростех
Россия обсуждает возможность локализации производства беспилотников в Индии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия обсуждает возможность локализации производства в Индии российских беспилотников, в том числе "Ланцетов", сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Интерес у них (у индийских партнеров - ред.) к "Ланцетам", вообще ко всем (российским - ред.) беспилотникам большой. И они готовы в том числе их производить... Сейчас мы обсуждаем возможность локализации на территории Индии, на индийских предприятиях", - сказал Чемезов в эфире "Первого канала".
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС
ЭкономикаИндияРоссияСергей ЧемезовРостех
 
 
