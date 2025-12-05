https://ria.ru/20251205/rossija-2060090955.html
Путин и Моди договорились о выработке путей решения экономических вызовов
Путин и Моди договорились о выработке путей решения экономических вызовов
Россия и Индия договорились продолжить работу по выработке путей решения глобальных экономических вызовов, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индия
россия
визит путина в индию — 2025
индия
россия
Путин и Моди договорились о выработке путей решения экономических вызовов
Россия и Индия договорились о выработке путей решения экономических вызовов