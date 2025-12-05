Путин и Моди договорились о выработке путей решения экономических вызовов

"Стороны договорились продолжить работу по выработке совместных путей решения глобальных экономических вызовов, мобилизации расширенного доступа к климатическому финансированию и технологиям для развивающихся стран и стран с переходной экономикой и обеспечению справедливого реформирования международных институтов экономического управления, в особенности многосторонних банков развития", - говорится в документе.