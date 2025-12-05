Путин и Моди назвали энергосотрудничество значимой частью нацбезопасности

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Эффективное взаимодействие России и Индии по энергоносителям является значимой составляющей национальной безопасности двух стран, следует из текста совместного заявления лидеров РФ и Индии.
Заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Лидеры отметили важность плодотворной и взаимовыгодной двусторонней торговли минеральными ресурсами, в том числе энергоносителями, драгоценными металлами и камнями, а также критически важным сырьем для обеспечения стабильности мировых рынков и надежности международных цепочек поставок. Эффективное взаимодействие на данном направлении, осуществляемое Россией и Индией в качестве суверенных государств, является значимой составляющей их национальной безопасности и социального благополучия", - говорится в документе.