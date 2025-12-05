Россия и Индия намерены ускорить консультации по новой АЭС

"Стороны договорились ускорить технические и коммерческие консультации по реализации проекта сооружения новой АЭС российского проекта с реакторной установкой ВВЭР, по исследованиям и совместной разработке АЭС, по локализации и совместному производству компонентов и топливной сборки для АЭС российского проекта в соответствии с взаимоприемлемыми условиями и положениями", - говорится в документе.