Россия и Индия обсудили нераспространение оружия массового уничтожения

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. РФ и Индия подтвердили приверженность наращиванию глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения, следует из совместного заявления по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия – Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении".