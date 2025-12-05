Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия осудили теракты в Пахалгаме и "Крокусе" - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/rossija-2060060811.html
Россия и Индия осудили теракты в Пахалгаме и "Крокусе"
Россия и Индия осудили теракты в Пахалгаме и "Крокусе" - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия осудили теракты в Пахалгаме и "Крокусе"
Россия и Индия решительно осудили теракты в Пахалгаме и "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:36:00+03:00
2025-12-05T13:36:00+03:00
индия
россия
москва
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935965755_154:0:2917:1554_1920x0_80_0_0_4744e178d1cac54eb6bf39957d82e389.jpg
https://ria.ru/20251205/modi-2060033344.html
индия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935965755_336:0:2394:1543_1920x0_80_0_0_088fbbc41e4bf009840c10b9070978e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, москва, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), визит путина в индию — 2025
Индия, Россия, Москва, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Визит Путина в Индию — 2025
Россия и Индия осудили теракты в Пахалгаме и "Крокусе"

Россия и Индия решительно осудили теракты в Пахалгаме и "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк "Крокус Сити Холл"
 Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
"Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия решительно осудили теракты в Пахалгаме и "Крокус Сити Холле".
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Они решительно осудили террористические атаки в Индии в Пахалгам в Джамму-и-Кашмире 22 Апреля 2025 года и в России в Москве в "Крокус сити холле" 22 марта 2024 года", - говорится в документе.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Теракт рядом с Пахалгамом в индийском регионе Джамму и Кашмир произошел 22 апреля, в результате нападения террористов погибли 25 индийцев и гражданин Непала.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моди назвал теракт в "Крокусе" атакой на общечеловеческие ценности
12:25
 
ИндияРоссияМоскваКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)Визит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала