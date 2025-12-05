Рейтинг@Mail.ru
13:22 05.12.2025
Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам визита Путина
Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам визита Путина
в мире
нью-дели
россия
индия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
в мире, нью-дели, россия, индия, владимир путин, визит путина в индию — 2025
В мире, Нью-Дели, Россия, Индия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом.
Моди рассказал об отношениях России и Индии
13:53
Страны подписали программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, а также соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Стороны также подписали протокол о сотрудничестве в области обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Россией и Индией.
Также подписаны меморандум о взаимопонимании между морской коллегией Российский Федерации и министерством портов, судоходства и водных путей Республики Индия и меморандум о взаимопонимании о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах. Также было подписано соглашение о намерениях в сфере строительства завода по производству активных фармацевтических субстанций в Калужской области.
Меморандум о взаимопонимании подписали "Уралхим" и Раштрия Кемикалс энд Фертилайзерс Лимитед, Нэшнл Фертилайзерз Лимитед и Индиан Поташ Лимитед. В свою очередь АО "Почта России" заключило соглашение с департаментом почт министерства связи Индии.
Соглашение о сотрудничестве в области хранения, обработки и передачи данных в космических системах было подписано между НИУ ВШЭ и Университетом Дели. Томский государственный университет и Оборонный институт передовых технологий Индии подписали меморандум о взаимопонимании. В свою очередь МГУ имени М. В. Ломоносова, АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" и Национальный институт научных коммуникаций и политических исследований в Нью-Дели заключили соглашение о сотрудничестве.
Был заключен меморандум о взаимопонимании между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Конфедерацией индийской промышленности. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве заключили Российский экспортный центр и Национальное агентство Индии по привлечению инвестиций "Инвест Индия".
Кроме того, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве Российский экспортный центр заключил с Федерацией индийских экспортных организаций. Соглашение о сотрудничестве подписали фонд "Росконгресс" и Ассоциированная торгово-промышленная палата Индии. Также "Росконгресс" договорился сотрудничать с Конфедерацией индийской промышленности.
Меморандум о сотрудничестве был подписан между "Деловой Россией", Всеиндийской ассоциацией промышленности и Всемирным торговым центром (Мумбаи). Был также заключен договор об условиях организации, проведении и предоставлении экспонатов для выставки "Индия. Ткань времени" между музеем-заповедником "Царицыно" и Национальным музеем ремесел и Академией Хасткала. "Абрау Дюрсо" и "Индобевс" подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области производства алкогольной продукции.
Стороны обменялись документами в ходе переговоров в Нью-Дели. Полный перечень документов опубликован на сайте Кремля.
Путин и Моди подвели итоги переговоров в Нью-Дели
14:03
 
