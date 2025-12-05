Путин рассказал о тесном сотрудничестве с Индией в военно-технической сфере

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва и Нью-Дели традиционно сотрудничают в военно-технической сфере, Россия помогает Индии в оснащении сил ПВО, авиации и флота, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров.

"Россия и Индия традиционно сотрудничает в военно-технической сфере. Наша страна более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиации и флота", - сказал Путин.