Путин рассказал о тесном сотрудничестве с Индией в военно-технической сфере
Путин рассказал о тесном сотрудничестве с Индией в военно-технической сфере - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал о тесном сотрудничестве с Индией в военно-технической сфере
Москва и Нью-Дели традиционно сотрудничают в военно-технической сфере, Россия помогает Индии в оснащении сил ПВО, авиации и флота, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индия
россия
москва
владимир путин
визит путина в индию — 2025
индия
россия
москва
Путин рассказал о тесном сотрудничестве с Индией в военно-технической сфере
Путин: Россия помогает Индии в оснащении сил ПВО и флота
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва и Нью-Дели традиционно сотрудничают в военно-технической сфере, Россия помогает Индии в оснащении сил ПВО, авиации и флота, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров.
"Россия и Индия традиционно сотрудничает в военно-технической сфере. Наша страна более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиации и флота", - сказал Путин.
Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне.