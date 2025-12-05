Рейтинг@Mail.ru
Россия будет оказывать содействие Индии в период председательства в БРИКС - РИА Новости, 05.12.2025
12:48 05.12.2025
Россия будет оказывать содействие Индии в период председательства в БРИКС
Россия будет оказывать содействие Индии в период председательства в БРИКС - РИА Новости, 05.12.2025
Россия будет оказывать содействие Индии в период председательства в БРИКС
Россия будет оказывать содействие Индии в период ее председательства в БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
россия
индия
владимир путин
брикс
визит путина в индию — 2025
россия
индия
в мире, россия, индия, владимир путин, брикс, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, БРИКС, Визит Путина в Индию — 2025
Россия будет оказывать содействие Индии в период председательства в БРИКС

Путин: Россия будет оказывать содействие Индии в период председательства в БРИКС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия будет оказывать содействие Индии в период ее председательства в БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как известно, в будущем году Индия председательствует в БРИКС. Будем оказывать все необходимое содействие нашим индийским друзьям по актуальной "бриксовской" повестке", - сказал глава российского государства по итогам российско-индийских переговоров.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин оценил объем торговли между Россией и Индией
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, БРИКС, Визит Путина в Индию — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала