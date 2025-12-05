Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия отстаивают принципы международного права, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2025
12:47 05.12.2025
Россия и Индия отстаивают принципы международного права, заявил Путин
2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия отстаивают основополагающие принципы международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия и Индия проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Вместе с единомышленниками по БРИКС, ШОС и из числа других государств мирового большинства, мы продвигаем процессы формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства, отстаиваем основополагающие принципы международного права, закрепленные в уставе Организации Объединенных Наций", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-индийских переговоров.
