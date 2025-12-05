В России выросло число кибератак с использованием NFC

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число кибератак с использованием NFC через Android-устройства в России выросло в 1,5 раза в третьем квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом и превысило 44 тысячи случаев, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского".

"В третьем квартале 2025 года эксперты " Лаборатории Касперского " зафиксировали рост количества атак на Android-устройства в России , в которых злоумышленники использовали вредоносные утилиты для работы с NFC, чтобы красть деньги людей. Число попыток заражений смартфонов NFC-троянцами увеличилось более чем в 1,5 раза по сравнению со вторым кварталом и составило более 44 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные зловреды применяют в том числе телефонные мошенники - в основном для кражи средств со счетов жертв. По словам специалистов, для таких атак характерны две схемы: "прямой NFC" и "обратный NFC"

Так, в рамках схемы "прямой NFC" злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в мессенджере и предлагает скачать программу, которая якобы необходима для верификации клиента в финансовом сервисе. Однако на самом деле на устройство пользователя устанавливается вредоносное приложение, которое просит ничего не подозревающую жертву приложить ее банковскую карту к задней панели смартфона и ввести пин-код.

Затем зловред передает данные карты злоумышленникам. Это позволяет им снимать с нее средства, а также осуществлять бесконтактные платежи без ведома жертвы.

В схеме "обратной NFC" злоумышленник высылает потенциальной жертве APK-файл в мессенджере и под правдоподобным предлогом предлагает человеку установить зловред. Если жертва настроит троянец в качестве основного метода бесконтактной оплаты, то от NFC-чипа на зараженном телефоне будет идти сигнал, который распознается банкоматами как карта злоумышленника.

Далее мошенник убеждает пользователя приложить к банкомату свой зараженный телефон и внести средства якобы на безопасный счет, однако на самом деле деньги поступят на счет атакующего. Эксперты отмечают, что в последнее время эта схема становится все более распространенной.