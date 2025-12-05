Рейтинг@Mail.ru
Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 05.12.2025 (обновлено: 09:01 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/rossija-2059936665.html
Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года
Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года - РИА Новости, 05.12.2025
Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года
Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран до более чем 33 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T04:05:00+03:00
2025-12-05T09:01:00+03:00
экономика
россия
бангладеш
египет
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849485_0:0:2878:1619_1920x0_80_0_0_cf109d0c1fe5288702a26dbf36033824.jpg
https://ria.ru/20251120/finlyandiya-2055725358.html
https://ria.ru/20250917/gruziya--2042399069.html
россия
бангладеш
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d7e8190c57b9f341b9e2a7ba06b30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, бангладеш, египет, всемирный банк
Экономика, Россия, Бангладеш, Египет, Всемирный банк
Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года

РИА Новости: долги других стран перед Россией достигли 33 миллиардов долларов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран до более чем 33 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка.
За 2024 год показатель вырос на 2,6 миллиарда долларов и достиг 33,1 миллиарда. Последний раз задолженность перед Москвой выше этой отметки была в 1998 году, составив 38 миллиардов.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Так больше нельзя": Финляндия тонет в долгах из-за России
20 ноября, 08:00
Всего речь идет о 38 государствах. Больше всех в прошлом году занимала Бангладеш — за год ее задолженность подскочила на 1,2 миллиарда долларов. Египет увеличил долг на 815 миллионов, а Индия — на 799 миллионов.
Более скромно наращивали займы Узбекистан — на 39 миллионов долларов, Афганистан — на 17 миллионов, Йемен — на семь миллионов и Шри-Ланка — на три миллиона.
Сильнее же всего сократила обязательства Белоруссия — на 125 миллионов долларов.
Вид на президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Грузия полностью погасила исторический долг перед Россией
17 сентября, 10:13
 
ЭкономикаРоссияБангладешЕгипетВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала