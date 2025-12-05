Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия в прошлом году нарастила кредитование других стран до более чем 33 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка.
За 2024 год показатель вырос на 2,6 миллиарда долларов и достиг 33,1 миллиарда. Последний раз задолженность перед Москвой выше этой отметки была в 1998 году, составив 38 миллиардов.
Всего речь идет о 38 государствах. Больше всех в прошлом году занимала Бангладеш — за год ее задолженность подскочила на 1,2 миллиарда долларов. Египет увеличил долг на 815 миллионов, а Индия — на 799 миллионов.
Более скромно наращивали займы Узбекистан — на 39 миллионов долларов, Афганистан — на 17 миллионов, Йемен — на семь миллионов и Шри-Ланка — на три миллиона.
Сильнее же всего сократила обязательства Белоруссия — на 125 миллионов долларов.
