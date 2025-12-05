Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал снимок Нью-Дели, где проходят переговоры Путина и Моди - РИА Новости, 05.12.2025
12:05 05.12.2025
"Роскосмос" показал снимок Нью-Дели, где проходят переговоры Путина и Моди
"Роскосмос" показал снимок Нью-Дели, где проходят переговоры Путина и Моди
в мире, индия, нью-дели, россия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий баканов, роскосмос, визит путина в индию — 2025
"Роскосмос" показал снимок Нью-Дели, где проходят переговоры Путина и Моди

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал сделанную с орбиты фотографию Нью-Дели, где проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
"Космический аппарат "Ресурс‑П" сделал снимок Нью‑Дели (Индия), где сегодня проходят переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди", - говорится в описании к фотографии, опубликованной в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что в состав российской делегации входит глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
India Today показал мультфильм с Путиным и Моди
В миреИндияНью-ДелиРоссияВладимир ПутинНарендра МодиДмитрий БакановРоскосмосВизит Путина в Индию — 2025
 
 
