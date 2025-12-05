https://ria.ru/20251205/roskosmos-2060012237.html
"Роскосмос" показал снимок Нью-Дели, где проходят переговоры Путина и Моди
"Роскосмос" показал снимок Нью-Дели, где проходят переговоры Путина и Моди - РИА Новости, 05.12.2025
"Роскосмос" показал снимок Нью-Дели, где проходят переговоры Путина и Моди
"Роскосмос" опубликовал сделанную с орбиты фотографию Нью-Дели, где проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:05:00+03:00
2025-12-05T12:05:00+03:00
2025-12-05T12:05:00+03:00
в мире
индия
нью-дели
россия
владимир путин
нарендра моди
дмитрий баканов
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060011539_0:185:1280:905_1920x0_80_0_0_81afb0db416449db08f49c58a9df21a2.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2059956387.html
индия
нью-дели
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060011539_73:0:1280:905_1920x0_80_0_0_426c148f31f1d3bc722a6272cba97fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, нью-дели, россия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий баканов, роскосмос, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Нью-Дели, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Визит Путина в Индию — 2025
"Роскосмос" показал снимок Нью-Дели, где проходят переговоры Путина и Моди
"Роскосмос" опубликовал с орбиты снимок Нью-Дели