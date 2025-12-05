"Росатом" готов привлечь Индию в проекты атомной энергетики IV поколения

Сейчас "Росатом" впервые в мире на практике осваивает новое, IV поколение технологий атомной энергетики, связанных с замыканием ядерного топливного цикла. По мнению специалистов, ядерные энергетические системы IV поколения должны обладать более высокими, чем предыдущие поколения, эксплуатационными показателями в области обеспечения конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения ядерных делящихся материалов, и кардинально изменить атомную энергетику.