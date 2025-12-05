https://ria.ru/20251205/rosatom-2060104885.html
"Росатом" готов привлечь Индию в проекты атомной энергетики IV поколения
Индия
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Росатом" готов привлечь Индию в проекты на основе технологий атомной энергетики IV поколения, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом
" согласовал с Индией
меморандум о строительстве новых энергоблоков АЭС, сотрудничестве по АЭС малой мощности, а также "о привлечении индийских партнеров к четвертому поколению (технологий атомной энергетики - ред.)", - сказал Лихачев
в эфире Первого канала.
Сейчас "Росатом" впервые в мире на практике осваивает новое, IV поколение технологий атомной энергетики, связанных с замыканием ядерного топливного цикла. По мнению специалистов, ядерные энергетические системы IV поколения должны обладать более высокими, чем предыдущие поколения, эксплуатационными показателями в области обеспечения конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения ядерных делящихся материалов, и кардинально изменить атомную энергетику.