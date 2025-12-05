Для Индии в России есть значимые инвестпроекты, заявил Дмитриев

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Есть значимые инвестиционные проекты, которые Индия может осуществлять на территории РФ, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.