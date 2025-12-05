Россия и Индия выступили за сотрудничество в борьбе с терроризмом

"Стороны подтвердили свою приверженность укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества в области борьбы с такими общими вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, транснациональная организованная преступность, отмывание денег, финансирование терроризма и незаконный оборот наркотиков", - говорится в документе.