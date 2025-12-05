"Эксперт РА" подтвердил рейтинг ПСБ на уровне ruAAA со стабильным прогнозом

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Банк ПСБ" на наивысшем по национальной шкале уровне ruAAA со стабильным прогнозом, сообщает банк.

Решение агентства отражает устойчивость бизнеса банка и его ключевую роль как опорной кредитной организации для реализации гособоронзаказа и сопровождения крупных государственных контрактов, а также оказания услуг корпоративным, розничным клиентам и МСБ, отметили в ПСБ.

Аналитики "Эксперт РА" отмечают сильные рыночные позиции ПСБ, сбалансированную структуру ликвидности, достаточный запас капитала, высокое качество активов, а также развитые практики корпоративного управления. Нормативы достаточности собственных средств банка превышают регуляторные требования и формируют комфортный запас прочности для дальнейшего развития бизнеса. Так, на 1 сентября 2025 года норматив Н1.0 составил 11,6%, Н1.1 – 9,1%, Н1.2 – 9,6%.

"Кредитная организация характеризуется ведущими позициями в сегментах военной ипотеки, предоставления услуг сотрудникам предприятий ОПК и замыкает топ-3 по величине портфеля кредитов МСБ по итогам 2024 года.... Диверсификация доходов кредитной организации по источникам оценивается как высокая", - говорится, в частности, в отчете "Эксперт РА".

Как отметила финансовый директор банка Татьяна Наумлинская, подтверждение наивысшего рейтинга ruAAA демонстрирует финансовую устойчивость ПСБ.