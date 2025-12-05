Рейтинг@Mail.ru
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг ПСБ на уровне ruAAA со стабильным прогнозом - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/reyting-2060197172.html
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг ПСБ на уровне ruAAA со стабильным прогнозом
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг ПСБ на уровне ruAAA со стабильным прогнозом - РИА Новости, 05.12.2025
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг ПСБ на уровне ruAAA со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Банк ПСБ" на наивысшем по национальной шкале уровне ruAAA со стабильным прогнозом,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T19:06:00+03:00
2025-12-05T19:06:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg
https://ria.ru/20251205/psb-2060084479.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_053c44eb4cc17218961ae25f196d3fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг ПСБ на уровне ruAAA со стабильным прогнозом

"Эксперт РА" подтвердил наивысший уровень кредитоспособности ПСБ – ruAAA

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Логотип Промсвязьбанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Банк ПСБ" на наивысшем по национальной шкале уровне ruAAA со стабильным прогнозом, сообщает банк.
Решение агентства отражает устойчивость бизнеса банка и его ключевую роль как опорной кредитной организации для реализации гособоронзаказа и сопровождения крупных государственных контрактов, а также оказания услуг корпоративным, розничным клиентам и МСБ, отметили в ПСБ.
Аналитики "Эксперт РА" отмечают сильные рыночные позиции ПСБ, сбалансированную структуру ликвидности, достаточный запас капитала, высокое качество активов, а также развитые практики корпоративного управления. Нормативы достаточности собственных средств банка превышают регуляторные требования и формируют комфортный запас прочности для дальнейшего развития бизнеса. Так, на 1 сентября 2025 года норматив Н1.0 составил 11,6%, Н1.1 – 9,1%, Н1.2 – 9,6%.
"Кредитная организация характеризуется ведущими позициями в сегментах военной ипотеки, предоставления услуг сотрудникам предприятий ОПК и замыкает топ-3 по величине портфеля кредитов МСБ по итогам 2024 года.... Диверсификация доходов кредитной организации по источникам оценивается как высокая", - говорится, в частности, в отчете "Эксперт РА".
Как отметила финансовый директор банка Татьяна Наумлинская, подтверждение наивысшего рейтинга ruAAA демонстрирует финансовую устойчивость ПСБ.
"Являясь опорным банком, обеспечивающим реализацию контрактов государственного оборонного заказа, ПСБ последовательно усиливает свои позиции и в других стратегических сегментах, поддерживая масштабы бизнеса и региональное присутствие. Такой комплексный подход обеспечивает синергию между устойчивостью банка и стабильностью его рыночного присутствия и является фундаментом для предоставления клиентам качественных финансовых решений, способствующих долгосрочному развитию", — приводится в сообщении ПСБ комментарий Наумлинской.
Markswebb: интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса стал лучшим - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Markswebb: интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса стал лучшим
14:36
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала