"Эксперт РА" подтвердил рейтинг ПСБ на уровне ruAAA со стабильным прогнозом

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Банк ПСБ" на наивысшем по национальной шкале уровне ruAAA со стабильным прогнозом, сообщает банк.
Решение агентства отражает устойчивость бизнеса банка и его ключевую роль как опорной кредитной организации для реализации гособоронзаказа и сопровождения крупных государственных контрактов, а также оказания услуг корпоративным, розничным клиентам и МСБ, отметили в ПСБ.
Аналитики "Эксперт РА" отмечают сильные рыночные позиции ПСБ, сбалансированную структуру ликвидности, достаточный запас капитала, высокое качество активов, а также развитые практики корпоративного управления. Нормативы достаточности собственных средств банка превышают регуляторные требования и формируют комфортный запас прочности для дальнейшего развития бизнеса. Так, на 1 сентября 2025 года норматив Н1.0 составил 11,6%, Н1.1 – 9,1%, Н1.2 – 9,6%.
"Кредитная организация характеризуется ведущими позициями в сегментах военной ипотеки, предоставления услуг сотрудникам предприятий ОПК и замыкает топ-3 по величине портфеля кредитов МСБ по итогам 2024 года.... Диверсификация доходов кредитной организации по источникам оценивается как высокая", - говорится, в частности, в отчете "Эксперт РА".
Как отметила финансовый директор банка Татьяна Наумлинская, подтверждение наивысшего рейтинга ruAAA демонстрирует финансовую устойчивость ПСБ.
"Являясь опорным банком, обеспечивающим реализацию контрактов государственного оборонного заказа, ПСБ последовательно усиливает свои позиции и в других стратегических сегментах, поддерживая масштабы бизнеса и региональное присутствие. Такой комплексный подход обеспечивает синергию между устойчивостью банка и стабильностью его рыночного присутствия и является фундаментом для предоставления клиентам качественных финансовых решений, способствующих долгосрочному развитию", — приводится в сообщении ПСБ комментарий Наумлинской.