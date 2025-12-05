Объявлены результаты Национального рейтинга прозрачности закупок-2025

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Лидерами Национального рейтинга прозрачности закупок-2025 (НРПЗ) в госсекторе стали 26 федеральных ведомств, регионов и муниципалитетов, сообщает аналитический центр проекта.

Презентация очередного рейтинга прошла в пятницу в Москве.

В этом году проекту НРПЗ исполняется 20 лет, его главной целью является непрерывный мониторинг национального рынка электронных торгов на предмет оценки прозрачности процедур и уровня конкуренции. Собираемые данные позволяют проводить сравнительный анализ закупочной деятельности крупнейших заказчиков страны, в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить количественные оценки потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия малого и среднего бизнеса, распределение госзаказа по видам экономической деятельности.

Как указывается на сайте проекта, в рамках НРПЗ-2025 было изучено 3,2 миллиона процедур в госсекторе, опубликованных в Единой Информационной системе за второе полугодие 2024 года и первое полугодие 2025 года, на общую сумму более 15,8 триллиона рублей. Эти данные позволили определить основные тренды в сфере закупок, которые проводятся в соответствии с законом № 44-ФЗ.

Среди госзаказчиков федерального уровня лидерами НРПЗ-2025 с показателем "Гарантированная прозрачность" стали Минэнерго РФ, Росмолодежь, Роструд, МИД РФ и Государственная фельдъегерская служба РФ. В число наиболее прозрачных региональных госзаказчиков вошли Москва, ХМАО-Югра, Тамбовская, Саратовская области, Чувашская Республика, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Смоленская область, Севастополь и Республика Саха (Якутия). В топ муниципальных заказчиков вошли Сургут, Южно-Сахалинск, Краснодар, Владивосток, Симферополь, Нижний Новгород, Хабаровск, Сургутский район ХМАО-Югры, Смоленск, Челябинск и Ставрополь.

От конкуренции к качеству

Как указывается в отчете аналитического центра НРПЗ, рынок государственных и муниципальных закупок успешно справляется с вызовами последних лет. Ключевые показатели — уровень конкуренции, экономическая эффективность и прозрачность процедур — сохраняют стабильные значения, подтверждая предсказуемость контрактной системы.

При этом отмечается, что конъюнктура рынка поставщиков находится в состоянии структурных изменений: часть поставщиков укрупняется, часть ушла в корпоративные и частные заказы, но ядро активных и опытных участников по 44-ФЗ сохраняется. Средний уровень конкуренции в государственных и муниципальных закупках составил 2,16 участника на процедуру, что стало минимальным за последние годы. В то же время на каждую 4-ю процедуру (24,16%) пришло 2-3 участника, каждая пятая закупка (18,6%) прошла при четырех и более поданных заявках, что указывает на наличие сегментов с устойчивой и активной конкуренцией — прежде всего, в строительстве, дополнительном профессиональном образовании, поставках бумаги и печатных услуг, ремонте оборудования, страховании.

Экономическая эффективность процедур сохраняется

Экономическая эффективность закупок остается на прежнем уровне. Заказчики точнее рассчитывают начальные цены контрактов, а рынок перешел от гонки за количеством участников к контролю качества исполнения. Средний дисконт по итогам торгов составил 4,49% — рынок перестал "перегреваться" за счет демпинга новых игроков, а ценовые предложения участников стали более реалистичными.

Способы закупки приближаются к потребностям государства

Аналитики НРПЗ отмечают, что сегодня заказчики все чаще выбирают процедуру, исходя из специфики предмета закупки, качества требуемых услуг и скорости проведения, а не только из цены. С переводом всех госзакупок в электронную форму доля электронных аукционов снижается в общем объеме госзаказа, но на 2025 год продолжает удерживать позицию лидера — 55% по количеству и 49% в деньгах, со средним снижением в 6,6%.

Успешная государственная политика реализации нацпроектов способствовала росту объемов стоимости электронных конкурсов, доля которых достигла почти 35%, это максимальное значение за последние 10 лет.

Малый бизнес - главный исполнитель госзаказа

Главным исполнителем госзаказа остается малый и средний бизнес. По итогам 2025 года доля контрактов, заключенных с МСП, составила 42% по объему и 67% по количеству. Муниципальные заказчики демонстрируют рост доли контрактов с МСП на 3 процентных пункта, что подтверждает эффективность региональных программ поддержки предпринимательства.

Потенциал эффективности контактной системы

При подготовке НРПЗ-2025 аналитики проекта, как и в предыдущих рейтингах, оценили теоретическую экономию госсредств при увеличении уровня конкуренции. Высчитывалась разница между фактической экономией в условиях отсутствия конкуренции и потенциальной экономией при снижении начальной максимальной цены контракта (НМЦК) в условиях оптимальной конкуренции. В исследовании сделан вывод, что в этом году при незначительном повышении среднего количества участников до трех заявок на процедуру дополнительная потенциальная экономия бюджета могла бы составить около 791,5 миллиарда рублей.

Национальный режим закупок: влияние на конкуренцию и ценовую эффективность

Согласно данным отчета, по итогам I полугодия 2025 года объем закупок, подпадающих под ограничения и условия национального режима, составил 1,32 триллиона рублей. (19% совокупного объема), что соответствует 645 тысяч процедур (51,4% по количеству). Несмотря на сокращение числа активных поставщиков на ряде сегментов, национальный режим обеспечил рост конкуренции за первое полугодие 2025 года. Так, среднее количество поданных заявок увеличилось до 2,35 (против 2,12 за аналогичный период 2024 года), число допущенных заявок — до 2,18 (2,01), а средний дисконт вырос до 12,51% (11,13%).