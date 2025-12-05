Рейтинг@Mail.ru
19:20 05.12.2025 (обновлено: 20:45 05.12.2025)
Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть
Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть
россия, g7, евросоюз, в мире
Россия, G7, Евросоюз, В мире
Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть

Reuters: G7 и ЕС обсуждают отказ от ограничений цен на российскую нефть

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Страны G7 и ЕС хотят запретить России перевозить нефтепродукты морским путем, пишет Reuters.
«
"Страны "Группы семи" и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ к услугам морских перевозок для снижения доходов от нефти", — говорится в публикации со ссылкой на шесть источников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Раскрыта тайна российского "теневого флота"
13 ноября, 08:00
13 ноября, 08:00

Сейчас ограничение составляет 47,6 доллара за баррель, более дорогую нефть транспортировать и страховать запрещено. К этому механизму также присоединились Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия.

По данным издания, решение о запрете может появиться в следующем санкционном пакете Брюсселя, запланированном на начало 2026 года. Британские и американские чиновники продвигают эту идею на неформальных встречах "Большой семерки".
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
На Западе раскрыли, на что решились в ЕС после встречи Путина и Уиткоффа
09:21
09:21
 
