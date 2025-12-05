Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Страны G7 и ЕС хотят запретить России перевозить нефтепродукты морским путем, пишет Reuters.
"Страны "Группы семи" и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ к услугам морских перевозок для снижения доходов от нефти", — говорится в публикации со ссылкой на шесть источников.
Сейчас ограничение составляет 47,6 доллара за баррель, более дорогую нефть транспортировать и страховать запрещено. К этому механизму также присоединились Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия.
По данным издания, решение о запрете может появиться в следующем санкционном пакете Брюсселя, запланированном на начало 2026 года. Британские и американские чиновники продвигают эту идею на неформальных встречах "Большой семерки".
Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.