В Егорьевске арестовали главу и сотрудников "пыточного" рехаба

По предварительным данным следствия, с 2022 года до момента задержания обвиняемые незаконно удерживали в реабилитационном центре постояльцев, в том числе несовершеннолетних, устанавливая для них режим и правила пребывания, при этом систематически применяли насилие за отказ от их выполнения.