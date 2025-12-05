Рейтинг@Mail.ru
В Егорьевске арестовали главу и сотрудников "пыточного" рехаба
21:30 05.12.2025
В Егорьевске арестовали главу и сотрудников "пыточного" рехаба
В Егорьевске арестовали главу и сотрудников "пыточного" рехаба
Суд арестовал руководителя и трех сотрудников реабилитационного центра в Егорьевске, где удерживали постояльцев, в том числе несовершеннолетних
2025-12-05T21:30:00+03:00
2025-12-05T21:30:00+03:00
2025
Происшествия, Егорьевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Егорьевске арестовали главу и сотрудников "пыточного" рехаба

В Егорьевске арестовали главу и трех сотрудников пыточного рехаба

Кадр видео проверки деятельности реабилитационного центра, расположенного в городе Егорьевск Московской области
© УМВД по Московской области
Кадр видео проверки деятельности реабилитационного центра, расположенного в городе Егорьевск Московской области
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Суд арестовал руководителя и трех сотрудников реабилитационного центра в Егорьевске, где удерживали постояльцев, в том числе несовершеннолетних, еще один работник отправлен под домашний арест, сообщила подмосковная прокуратура.
Егорьевске с учетом позиции представителя городской прокуратуры руководитель и три сотрудника реабилитационного центра заключены судом под стражу, ещё одному работнику центра избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье
Вчера, 18:49
В ГСУ СК по области в свою очередь добавили, что четверо фигурантов пробудут под арестом до 3 февраля.
Всем пятерым фигурантам вменяют "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое организованной группой".
По предварительным данным следствия, с 2022 года до момента задержания обвиняемые незаконно удерживали в реабилитационном центре постояльцев, в том числе несовершеннолетних, устанавливая для них режим и правила пребывания, при этом систематически применяли насилие за отказ от их выполнения.
Генеральный директор реабилитационного центра Антонов Pro Максим Антонов во время заседания в Видновском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Организатор "пыточного" рехаба в Подмосковье пожаловался на избиения
Вчера, 18:18
 
