В Егорьевске арестовали главу и сотрудников "пыточного" рехаба

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Суд арестовал руководителя и трех сотрудников реабилитационного центра в Егорьевске, где удерживали постояльцев, в том числе несовершеннолетних, еще один работник отправлен под домашний арест, сообщила подмосковная прокуратура.
"В Егорьевске с учетом позиции представителя городской прокуратуры руководитель и три сотрудника реабилитационного центра заключены судом под стражу, ещё одному работнику центра избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ГСУ СК по области в свою очередь добавили, что четверо фигурантов пробудут под арестом до 3 февраля.
Всем пятерым фигурантам вменяют "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое организованной группой".
По предварительным данным следствия, с 2022 года до момента задержания обвиняемые незаконно удерживали в реабилитационном центре постояльцев, в том числе несовершеннолетних, устанавливая для них режим и правила пребывания, при этом систематически применяли насилие за отказ от их выполнения.