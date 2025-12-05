Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует арест организатора рехаба в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2025
19:24 05.12.2025
Защита обжалует арест организатора рехаба в Подмосковье
Защита обжалует арест организатора рехаба в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2025
Защита обжалует арест организатора рехаба в Подмосковье
Защита обжалует арест организатора рехаба в подмосковном Видном Максима Антонова, обвиняемого в похищении человека и незаконном лишении свободы, сообщила... РИА Новости, 05.12.2025
Защита обжалует арест организатора рехаба в Подмосковье

Защита обжалует арест организатора рехаба в Подмосковье, обвиняемого в похищении

ВИДНОЕ (Московская обл.), 5 дек - РИА Новости. Защита обжалует арест организатора рехаба в подмосковном Видном Максима Антонова, обвиняемого в похищении человека и незаконном лишении свободы, сообщила журналистам его адвокат Екатерина Кеворкова.
"Мы будем обжаловать это решение", - сказала она.
Антонов обвиняется и в похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Также ему предъявлено обвинение по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).
По версии следствия, сообщили в суде, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в указанный центр потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие, опасное для жизни и здоровья. Также по указанию Антонова, как считает следствие, сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали.
Генеральный директор реабилитационного центра Антонов Pro Максим Антонов во время заседания в Видновском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Организатор "пыточного" рехаба в Подмосковье пожаловался на избиения
