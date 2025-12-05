Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 05.12.2025 (обновлено: 19:55 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/rekhab-2060192359.html
Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье
Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2025
Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье
Суд арестовал до 3 февраля Максима Антонова — организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:49:00+03:00
2025-12-05T19:55:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
видное
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251204/rekhab-2059865517.html
https://ria.ru/20251205/organizator-2060182574.html
московская область (подмосковье)
видное
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия, видное, россия
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Видное, Россия
Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье

РИА Новости: суд арестовал организатора рехаба в Подмосковье до 3 февраля

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВИДНОЕ (Московская область), 5 дек — РИА Новости. Суд арестовал до 3 февраля Максима Антонова — организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном.
«
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Антонова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Обещали VIP-условия". За что пытали постояльцев рехабов в Подмосковье
Вчера, 19:23
Ранее он уже был судим по шести статьям: за грабеж, незаконный оборот наркотиков, кражу, дачу заведомо ложных показаний, насильственные действия сексуального характера и хулиганство.
Следствие также попросило арестовать трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология".
Всем им предъявили обвинение по статье о незаконном лишении свободы, не связанном с похищением. Помимо этого, Антонову вменяется похищение человека группой лиц по предварительному сговору.
Накануне силовики задержали гендиректора и трех сотрудников центра "СеРЦА", расположенного в деревне Малое Видное. По данным следствия, там незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, систематически применяли к ним насилие, ограничивали в пище и воде.
Аналогичную ситуацию выявили в рехабе АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновской муниципального округа Егорьевск. Там также задержали четырех сотрудников.
Генеральный директор реабилитационного центра Антонов Pro Максим Антонов во время заседания в Видновском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Организатор "пыточного" рехаба в Подмосковье пожаловался на избиения
18:18
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияВидноеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала