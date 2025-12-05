https://ria.ru/20251205/rekhab-2060192359.html
Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье
Суд арестовал до 3 февраля Максима Антонова — организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном. РИА Новости, 05.12.2025
Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье
ВИДНОЕ (Московская область), 5 дек — РИА Новости. Суд арестовал до 3 февраля Максима Антонова — организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном.
«
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Антонова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.
Ранее он уже был судим по шести статьям: за грабеж, незаконный оборот наркотиков, кражу, дачу заведомо ложных показаний, насильственные действия сексуального характера и хулиганство.
Следствие также попросило арестовать трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология".
Всем им предъявили обвинение по статье о незаконном лишении свободы, не связанном с похищением. Помимо этого, Антонову вменяется похищение человека группой лиц по предварительному сговору.
Накануне силовики задержали гендиректора и трех сотрудников центра "СеРЦА", расположенного в деревне Малое Видное. По данным следствия, там незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, систематически применяли к ним насилие, ограничивали в пище и воде.
Аналогичную ситуацию выявили в рехабе АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновской муниципального округа Егорьевск
. Там также задержали четырех сотрудников.