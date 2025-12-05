Суд арестовал организатора "пыточного" рехаба в Подмосковье

ВИДНОЕ (Московская область), 5 дек — РИА Новости. Суд арестовал до 3 февраля Максима Антонова — организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном.

« "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Антонова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.

Ранее он уже был судим по шести статьям: за грабеж, незаконный оборот наркотиков, кражу, дачу заведомо ложных показаний, насильственные действия сексуального характера и хулиганство.

Следствие также попросило арестовать трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология".

Всем им предъявили обвинение по статье о незаконном лишении свободы, не связанном с похищением. Помимо этого, Антонову вменяется похищение человека группой лиц по предварительному сговору.

Накануне силовики задержали гендиректора и трех сотрудников центра "СеРЦА", расположенного в деревне Малое Видное. По данным следствия, там незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, систематически применяли к ним насилие, ограничивали в пище и воде.